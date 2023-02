UGT y CCOO han informado este lunes, a través de un comunicado, de que esta mañana ha tenido lugar en el juzgado de lo Social número 4 de Córdoba el juicio por la demanda interpuesta por el comité de empresa de Cruz Roja "por la negativa de la entidad a aplicar el convenio colectivo de Intervención Social y aplicar los salarios contemplados en el mismo, que en la práctica implicaría incrementos de entre 2.500 y 5.000 euros al año según categorías".

Estas organizaciones manifiestan que "la representación sindical ha lamentado" tener que llegar a los tribunales para reclamar los derechos laborales de la plantilla "y no haber podido llegar a un acuerdo con la entidad para evitar un conflicto que no favorece a nadie".

También han recordado que "el de Córdoba no es el único centro que ha llevado a los tribunales la cuestión de la aplicación del convenio y ya ha habido alguna sentencia favorable a los trabajadores y trabajadoras, como también espera que ocurra la plantilla de la asamblea provincial de Córdoba".

Cabe reseñar que el pasado día 4 trabajadores se concentraron a las puertas de la sede provincial de la institución humanitaria "para reclamar unos salarios dignos y denunciar el incumplimiento de la legislación laboral por parte de la entidad", señalan.

En aquella ocasión, el portavoz del comité de empresa, Manuel Álvarez, afirmó que "todas las personas que estamos aquí estamos muy orgullosos de trabajar en Cruz Roja, pero no estamos de acuerdo con la gestión que se está llevando a cabo tanto desde la provincia como a nivel nacional", porque "no están aplicando el convenio sectorial que nos corresponde, que es el de Intervención Social". Este representante de los trabajadores denunció que "la empresa se sienta supuestamente a negociar, pero lo único que hace es negarse a todo y así mantiene la negociación abierta pero no hacen nada".

Con los salarios congelados desde hace ya dos años y la fuerte subida del IPC registrada en este periodo, el comité de empresa denuncia que "en ocasiones, se da la paradoja de que llegan personas a pedir ayuda a la organización en mejor situación económica que mucho trabajadores y trabajadoras de la propia entidad".

Tras más de un año de negociaciones para intentar, sin éxito, acercar posturas con la dirección de Cruz Roja, los trabajadores y trabajadoras decidieron concentrarse "en un último intento de evitar el juicio celebrado hoy y encontrar una solución negociada a sus precarias condiciones laborales y al ajuste de los salarios al convenio sectorial de Intervención Social", destacan UGT y CCOO.