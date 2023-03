La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA la Autorización Ambiental Unificada que da luz verde al campo de golf de Casilla del Aire, un pitch and putt de nueve hoyos que se ubicará cerca de Medina Azahara y que tendrá una casa club y piscina. La autorización ambiental había sido ya concedida y la promotora, la empresa Deporte, Turismo y Cultura, también obtuvo licencia por parte de la Gerencia de Urbanismo para empezar a construir.

El paso que da ahora la Junta es hacer pública dicha autorización, aunque la misma fue aprobada en enero del año pasado. El proyecto, criticado por colectivos ecologistas y por algunos grupos municipales, inició su camino en 2013.

La empresa promotora de esta iniciativa calcula que el proyecto, que tendrá un presupuesto que supera los tres millones de euros entre obra y equipamiento, creará 15 puestos de trabajo.

El campo de golf tendrá una cancha de prácticas para tirar bolas de unos 250 por 90 metros, lo que permitirá hasta 30 jugadores al mismo tiempo, y contará con una zona de pateo y chipeo, que dispondrá de iluminación. Las instalaciones contarán con una casa club de 749 metros cuadrados, con una piscina de 249, un aparcamiento terrizo de 2.519 y capacidad para un centenar de vehículos, una zona ajardinada de 3.617, un campo de prácticas de 21.600, un putting green y chipeo de 810, 9 hoyos de 10.677 y un lago de 1.021. La finca en la que se ubica este campo de golf tiene una extensión de 150.000 metros cuadrados, lo que permitirá en un futuro llegar a 18 hoyos.

La petición de licencia se hizo en 2016

Pese a que la petición de licencia fue en 2016, la idea echó a andar en 2013 y en 2014 el Pleno dio luz verde al proyecto de actuación, que fue recurrido por la Junta en lo relativo a la casa club, las pistas de tenis y pádel y la piscina. En el 2015 hubo una sentencia que permitía el campo de golf, la piscina y la casa pero no las pistas, que fue recurrida por la Junta. Después, en noviembre del 2017, el TSJA se mostró en contra de las pistas y de la casa club por exceder en 750 metros la edificabilidad permitida. El TSJA aclaró después que la casa club es posible pero no su sótano y la Junta dijo que no recurriría. Tras ello, la empresa siguió adelante con los trámites y en el 2018 volvió a solicitar permiso de obra.