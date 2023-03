El rector de la Universidad Loyola Andalucía, el profesor de Economía y Política Económica Gabriel Pérez Alcalá, ha avanzado este miércoles que la recuperación económica tardará todavía un par de años en llegar y que "no recuperaremos la renta anterior a la pandemia hasta bien entrado el año 2025 o 2026".

Esta ha sido una de las claves que ha expuesto en la conferencia Hablando de la economía española como adultos, ofrecida en el hotel Eurostars Palace de Córdoba durante la presentación del Anuario Económico de Córdoba 2022. Los desequilibrios económicos, urbanísticos y de acceso a los servicios, que ha sido elaborado por Diario CÓRDOBA con el patrocinio de la Diputación y Caja Rural del Sur, y con la colaboración de la Loyola Andalucía, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, la Federación de Autónomos ATA, el Parque Joyero y Grupo Pacc. Los lectores podrán acceder a esta publicación el próximo viernes, con el ejemplar del periódico.

Pérez-Alcalá ha indicado a los asistentes que la economía española "crece a tasas más altas que las grandes economías europeas, pero muy lejos de la tasa potencial de crecimiento", una situación, la distancia respecto a la tasa potencial, que se mantiene desde la crisis económica de 2008. "La tasa potencial es a la que normalmente podría crecer la economía española sin desequilibrios", ha precisado. Además, ha adelantado que "no vamos a converger con Europa, porque nuestro diferencial de crecimiento es muy pequeño".

Respecto a los referidos desajustes, Pérez-Alcalá ha indicado que estos son "un profundo déficit público", con una deuda que supera el 115% del PIB y que ha sido provocada "por la gran expansión del gasto público que empezó antes de la pandemia", ha comentado; también "un problema de paro estructural, que no se resuelve con cambios legales que maquillan las estadísticas", ha criticado. En esta línea, ha señalado que "el paro ha bajado significativamente porque hemos aumentado los asalariados en el sector público", y ha puntualizado que España tiene tres millones de desempleados, a los que se suman los profesionales subempleados y los fijos discontinuos.

El tercer desequilibrio de la economía, en su opinión, es el contexto inflacionario. Sobre este factor, ha manifestado que "los sindicatos y trabajadores, y las empresas son los que están parando, realmente, la inflación. Si hubiéramos seguido la histeria que ha tenido el Gobierno, hubiéramos entrado en segundas rondas", ha apuntado.

Las pagas "como forma de cautivar voto"

El rector de la Loyola Andalucía se ha mostrado crítico con el Gobierno de España, asegurando que "la cruda realidad es que no tiene ninguna política económica". De este modo, ha destacado ante los asistentes que "no tiene una política de gasto económicamente lógica, sino políticamente rentable; no tiene criterios de inversión eficaces; no tiene una política fiscal coherente; no tiene una idea clara de política de mercado de trabajo y no tiene ideas de políticas sectoriales". Además, ha indicado que ha dejado la lucha contra la inflación al Banco Central Europeo.

Gabriel Pérez-Alcalá entiende que "el Gobierno no tiene un plan, salvo hacer una política populista de corte peronista. Conseguir que haya una parte importante de la población que reciba dinero del Estado. Las "pagas" argentinas como forma de cautivar el voto", pero "peronificar la economía la aleja de su crecimiento potencial", ha advertido.

En su charla, ha afirmado que "el Gobierno no tiene más plan de política económica que ganar las elecciones para llegar a ganar las siguientes", y ha explicado que esta situación "genera incertidumbre, que es el peor enemigo del crecimiento". Asimismo, ha indicado que como sociedad "nos estamos polarizando" y ha insistido en que la idea clave para entender la economía de los próximos años es que "son años de incertidumbre".

"Toca corrección presupuestaria"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha cerrado el acto y ha adelantado que "nos va a tocar utilizar parte del superávit en ir quitando deuda pública, porque el precio de la deuda va a seguir creciendo y es una política sensata". En este sentido, ha anticipado que "toca un poco de corrección y estabilidad presupuestaria, y tratar de proteger de toda esta tormenta al sector privado".

El regidor municipal ha recordado que en el Ayuntamiento "hemos puesto más de 20 millones de euros a disposición de empresas, autónomos y trabajadores", detallando que esto ha sido "parte del superávit". En sus palabras a los asistentes, ha apostado por que "también en los próximos años tendremos que seguir haciéndolo, porque si no, habrá muchas (empresas) que caerán y más desigualdad". Para finalizar, ha confiado en que "en Córdoba sepamos salir adelante y navegar sobre las olas. Salir adelante con cierto optimismo".

Ayudar a los vulnerables

El acto, que ha sido conducido por el jefe de Economía de CÓRDOBA, Francisco Expósito, ha contado, además, con las intervenciones del vicepresidente de la Diputación, Víctor Montoro, y el vicepresidente de Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo. Víctor Montoro ha afirmado que "ante un escenario como el actual, donde las familias están sufriendo cada vez más un crecimiento de los precios, pero la actividad aumenta, debemos tomar decisiones tendentes a la protección de los sectores más vulnerables, pero también de apoyo al tejido productivo, el sector privado y el público".

Por su parte, Ricardo López-Crespo ha subrayado que "uno de los objetivos de Caja Rural del Sur es reactivar la economía cordobesa" y ha hecho referencia a los resultados de 2022, desgranando que esta entidad "aumentó en Córdoba un 6,4% la inversión crediticia. También creció en cuanto a la cifra de negocio un 1,4%, hasta alcanzar los 2.576 millones de euros".

El director de CÓRDOBA, Rafael Romero, ha abierto las intervenciones admitiendo que "serían necesarias grandes dosis de fe y esperanza para digerir aún las consecuencias de la pandemia agravadas por la guerra en Europa". Rafael Romero ha resaltado que "las consecuencias de la crisis energética y alimentaria, y la pérdida de poder adquisitivo en 2022 han hecho trizas más que a nadie a aquellos barrios más pobres, donde Córdoba tiene su asignatura pendiente desde hace décadas". "No nos piden ayudas puntuales ni paguitas, sino trabajo y oportunidades", ha reivindicado.