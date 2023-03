El jefe de estudios del colegio Fernán Pérez de Oliva, Jorge Montero, ha informado este miércoles del "descontento" de familias y docentes de este centro, ubicado en el barrio del Santuario en Córdoba, por el trato recibido por alumnos de Infantil que han asistido a un concierto didáctico de la Orquesta de Córdoba.

Este responsable ha indicado que al espectáculo han acudido, además de otros niños, algunos menores con necesidades especiales motóricas, de comunicación y cognitivas. El director de la Orquesta, Carlos Domínguez Nieto, "los mandaba a callar y se ha bajado del escenario y ha ido diciendo que al niño que llorara había que sacarlo de la sala, porque molestaba a los demás. También ha pedido que apaguen el comunicador de un niño porque le molestaba, porque cuando le das al pictograma emite sonidos. Un comunicador es vital para que el niño se pueda expresar".

Además del Fernán Pérez de Oliva, al concierto, desarrollado en el marco de las iniciativas educativas promovidas por el Ayuntamiento de Córdoba, han asistido alumnos de los colegios Torre Malmuerta, López Diéguez, Colón y Británico, según ha señalado.

"Alumnado TEA (Trastorno del Espectro Autista) estaba teniendo situaciones muy incómodas para los docentes, se estaban poniendo nerviosos por estar en un espacio cerrado o porque estaban a oscuras. Un niño con TEA se ha puesto a llorar y ha pedido que lo saquen de la sala", ha descrito Jorge Montero.

También ha asegurado que "una maestra ha llegado a parar el espectáculo para pedir explicaciones al director. No es la primera vez que este señor lo hace". De este modo, ha recordado que al tratarse de niños con edades muy tempranas, de entre 3 y 5 años, "en ocasiones, se trata de su primer contacto con la música. Algunos niños no están acostumbrados a ir a este tipo de espectáculos y les lleva a emocionarse".

El jefe de estudios del Fernán Pérez de Oliva ha opinado que el director de la formación "tendrá unas cualidades musicales que le permitirán realizar una dirección fantástica, pero las pedagógicas habría que analizarlas".

"No se sabía si los niños tenían algún problema"

Este periódico ha contactado con Carlos Domínguez Nieto para conocer su opinión sobre lo ocurrido. El director de la Orquesta ha asegurado que "el concierto ha sido muy bonito". De acuerdo con la programación anunciada en la web, los músicos han interpretado La historia de Babar el elefantito en el Teatro Góngora.

Acerca de las indicaciones que ha realizado para que algunos pequeños abandonen el espacio, este músico ha explicado que "cuando ha habido niños que no se sabía si tenían algún problema, porque es un texto que puede hacer que no se sientan bien, les he encendido las luces por si alguien tenía que salir de la sala".

Carlos Domínguez Nieto ha reivindicado que "llevo más de 20 años haciendo conciertos, por ejemplo, en las escuelas Montessori, con niños con discapacidad y es muy normal". A su juicio, "si ha surgido un pequeño roce ha sido porque le he pedido a los profesores que no duden en salir si ven que los niños no lo estaban pasando muy bien. A veces se exagera y uno se lo toma personalmente. He encendido las luces y ha sido una gran solución, porque a partir de ese momento no ha habido problema", ha valorado.