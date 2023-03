El 60% de parejas no casadas no logran un acuerdo sobre los hijos cuando se separan

Seis de cada diez parejas con hijos que rompieron en Córdoba en 2022 y que no estaban casadas lo hicieron sin llegar a un consenso sobre la guardia, custodia y pensión de alimentos para los menores, según refleja la estadística anual del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado se produjeron 896 demandas por la guardia y custodia de hijos no matrimoniales de las cuales solo 377 lograron firmarse de forma consensuada por las partes.

Cada vez es mayor el número de hijos que nacen de parejas que no están casadas, una situación que no afecta en absoluto a los derechos de los menores, ya que la guardia, custodia y pensión de alimentos se define como en el resto de parejas, en función de la situación personal de los padres y el beneficio del niño, por lo que no hay distinción si los padres están o no casados. Según la abogada de familia cordobesa María Dolores Azaústre, "en estos casos, la separación no se regula con un divorcio, pero sí es necesario recoger en un convenio las medidas paterno filiales aplicables a los hijos menores, que tienen los mismos derechos reconocidos que los que nacen en un matrimonio".

Según la doctrina del Tribunal Supremo, lo deseable en caso de divorcio o de separación de no casados con hijos es que se establezca un régimen de custodia compartida, preferiblemente de mutuo acuerdo, aunque los datos indican que una mayoría se imponen en los juzgados de lo contencioso administrativo. "Hay que estudiar cada caso, ya que hay progenitores que nunca se han ocupado de sus hijos y que a la hora del divorcio o ruptura pretenden esta fórmula para beneficiarse económicamente al no tener que pagar pensión alimenticia o por el uso de la vivienda familiar", señala Azaústre, que añade que lo habitual es un modelo con semanas alternas de viernes a viernes o lunes a lunes y un día de visita intersemanal.

El Supremo desaconseja que la vivienda sea nido (los hijos se quedan y son los padres los que entran y salen) y salvo excepciones, recomienda que cada progenitor encuentre un lugar, previa liquidación de la vivienda común si existiera, y que sean los hijos los que cambian de domicilio semanalmente para estar con cada uno de ellos. También se prevé que, si hay diferencia económica entre los progenitores, se pueda atribuir el uso del domicilio durante un tiempo concreto a quien cuente con menos recursos hasta que encuentre una alternativa habitacional.

Por su parte, el número de divorcios volvió a subir en 2022 hasta situarse en las cifras previas a la pandemia con un total de 1.521, una cifra no obstante, que venía cayendo en la última década de forma paralela al incremento de las separaciones de parejas que no están casadas. En este caso, más de la mitad de los divorcios (entre los que se incluyen rupturas con y sin hijos en común) fueron consensuados.

La letrada recalca que lo recomendable siempre en caso de divorcio o ruptura es acudir a un profesional especializado para ajar el conflicto de la forma menos traumática para las partes, propiciando siempre el mutuo acuerdo. "Un convenio de divorcio consensuado estará regulado por las partes con todos los detalles y siempre será mejor que el que imponga un juez en un contencioso administrativo", asegura, "los divorcios consensuados tienen a futuro muchos menos incumplimientos de las partes porque las medidas que se incluyen están revisadas por los afectados".

Ese talante de acuerdo podría no mantenerse en el tiempo a juzgar por los datos, ya que a lo largo del año pasado también se registraron 842 demandas en los juzgados de familia para solicitar algún tipo de modificación de las medidas establecidas en los convenios en los que se regula el régimen de custodia o visitas de los progenitores a los hijos menores y las pensiones a hijos o excónyuges cuando proceda y casi el 76% de las modificaciones las establecieron los jueces ante la falta de consenso de los implicados.

Según la abogada de familia, "se están presentando muchas modificaciones de medidas para la solicitud de custodia compartida que antes era algo excepcional y por cambios sustanciales en las condiciones económicas que justifican una reducción de la pensión alimenticia, así como por el uso de la vivienda familiar, ya que actualmente, con la mayoría de edad no existe vinculación que justifique el uso de la misma por el progenitor que la tuviera cedida y debe ponerse a disposición de las partes". Del mismo modo, añade Azaústre, hay modificaciones que se solicitan porque la persona que obtuvo el uso empieza una convivencia con un tercero, ya que hay jurisdicción consolidada de que en ese caso, cabe retirar el derecho obtenido.

Aunque son residuales, la estadística refleja un número de personas que estando casadas no se divorcian sino que recurren a la separación, una figura jurídica que antiguamente era obligatoria como paso previo al divorcio. "Estos casos suelen darse por motivos religiosos en parejas que quieran separarse, pero no romper el vínculo matrimonial, o en parejas que no tienen claro si va a ser definitivo o cabe la posibilidad de que vuelva a reanudarse la situación de convivencia pasado un tiempo".