Los estudiantes de último curso de la Facultad de Ciencias tienen este martes una oportunidad para conocer de cerca qué demandan las empresas de los futuros egresados y conocer qué opciones de empleabilidad se abren tras finalizar sus estudios académicos. Ese es el objetivo del 4º Foro de empleo UCOCiencias Impulsa que durante toda la jornada se celebra en el Campus de Rabanales y que ha sido inaugurado esta mañana por el rector, Manuel Torralbo Rodríguez.

Unos 150 estudiantes de cuarto curso de los diferentes grados que se imparten en el centro podrán interactuar de primera mano con cerca de una veintena de empresas implantadas en la provincia como Keyter, Covap, CSG Ingeniería, DCOOP, Agrotenia Biotech, Duplach, Phytoplant, Infrico o Pharmex, entre otras; así como recibir orientación para el emprendimiento. Igualmente, los futuros egresados pueden conocer las diferentes formas de acceso a empleo público relacionado son sus titulaciones gracias a las ponencias que impartirán representantes de la Policía Nacional, agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil o las Reservas y Parajes Naturales Sur de Córdoba.

Ya por la tarde, los estudiantes pueden participar en una mesa redonda sobre entrevistas de selección y conocer la experiencia de egresados de sus mismas titulaciones que hoy trabajan para empresas como Magtel, AVS Added Value Solutions, , Institute for Research in Biomedicine (IRB) Barcelona o Carbonell, entre muchas otras. Asimismo, los estands de las diferentes empresas estarán abiertos todo el día para que los estudiantes soliciten la información que necesiten.

El día a día de las empresas

El rector de la UCO ha animado a los estudiantes participantes de último curso, que hoy han sido eximidos de asistir a clase, a aprovechar esta "oportunidad única" que la Facultad de Ciencias pone a su disposición, así como a interactuar con las empresas presentes, ya que “tenemos un tejido empresarial provincial mucho mejor de lo que parece”. Junto a Torralbo, en representación de este tejido empresarial, han estado Félix Almagro y Manuel Reina, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y de la Comisión de Transformación Digital de CECO, respectivamente, quienes han exhortado a los estudiantes a considerar el emprendimiento como una opción laboral más, y han reclamado a las autoridades académicas mayor número de prácticas obligatorias para que los estudiantes conozcan el día a día de las empresas, así como una conexión más imbricada entre el mundo de la universidad y la empresa. Manuela Hernández, presidenta de la Comisión de Actividades del Consejo Social, y M.ª Paz Aguilar, decana de la facultad, han alentado a los estudiantes a prestar atención a las demandas de las empresas de cara a futuras opciones laborales.