Durante la conferencia ofrecida por Joaquín Alberto Nieva García los asistentes a Los Desayunos de CÓRDOBA, tuvieron la oportunidad de formular una serie de cuestiones a través de un número de WhatsApp que el deán presidente del Cabildo respondió, una vez finalizada su ponencia. Fue el presentador del acto, José María Martín, el encargado de planteárselas, comenzando por las preguntas de actualidad y continuando con aquellas relacionadas con el presente de la Mezquita-Catedral.

¿Tiene datos concretos sobre el tiempo global que estiman para realizar las obras de la macsura, de la Capilla Real, del Archivo y del centro de recepción?

Bueno, nosotros hacemos una parte del trabajo y el siguiente lo tiene que hacer la Delegación territorial de Cultura, también Urbanismo porque nos tienen que dar permiso absolutamente para todo. Por nuestra parte, por ejemplo, para el proyecto de restauración de la estructura de la macsura, nuestro arquitecto conservador, con el equipo disciplinar, ya ha terminado su trabajo y estamos ya a la espera de un acuerdo con las autoridades para poderlo presentar. A partir de ahí pasamos la pelota a su tejado, cuando nos den permiso. Nuestra intención es empezar cuanto antes el proyecto de la macsura. El proyecto de la Capilla Real lo adjudicará el Ministerio de Cultura en los próximos meses y, lo mismo, cuando acabe la ejecución por parte del Ministerio se llevará a cabo esa parte de la restauración de la cúpula de la Capilla Real. Con respecto al proyecto de construcción del Archivo y biblioteca capitular estamos con Urbanismo solicitando todos los permisos y estamos dando esos pasos. Por nuestra parte cuanto antes, así que animamos a las administraciones competentes a que agilicen los trámites. Teniendo en cuenta la importancia singular de este edificio y la repercusión que todo esto tendrá para la sociedad cordobesa creo que las administraciones podrían hacer un esfuerzo singular para ir un poco más rápido, con algo tan excepcional y universal.

Ha destacado en su ponencia la intervención de la macsura. ¿Cuánto van a invertir en ella?

De entrada, el presupuesto va por cuatro millones, pero eso se irá a seis. Estas obras son así. Si hay que introducir enmiendas enmiendas y modificaciones nos costará más. En cualquier caso, lo importante para nosotros en estos proyectos es obtener permisos, no la financiación, porque en este caso la financiación será del cabildo.

Ha dicho que ojalá se pudiera visitar la quinta fachada, que son las cubiertas de la Mezquita-Catedral. ¿Podrían abrir al público ese tipo de visitas?

No se la complejidad que tiene este edificio, no lo conozco técnicamente. Para nosotros sería un placer. Lo han visitado en grupos reducidos. Todo el mundo no puede subir, tendría que ser en grupos pequeños, guiados, con arneses, protegidos, entonces no puede subir el público general. Si nos gustaría que hubiera una forma para que los grupos reducidos pudieron hacerlo. Nosotros con mucho gusto de que todo el mundo lo visitara pero estamos muy sujetos por la normativa. De momento, lo que hemos pretendido es que los representantes de la ciudad lo conozcan y algunas otras personas como han sido los directores de todos los medio locales porque es desconocida. Tiene unas vistas maravillosas y se perciben esas obras que nadie ve pero que el cabildo realiza de manera constante.

Aprovecho para trasladarle un mensaje que ha llegado desde la Asociación Cota Cero, que les agradecen los esfuerzos del Cabildo-Catedral para mejorar el edificio.

Recuerdo, el 13 de marzo de 2020, que estábamos entrevistando al obispo, Demetrio Fernández en la sede el obispado y él mismo anunciaba, en una entrevista para Diario CÓRDOBA, que se cerraba al turismo la Mezquita-Catedral, desde entonces han pasado muchas cosas. Yo se que ustedes manejan ya los datos de como ha ido el 2022. En 2019 estábamos en dos millones de visitantes, ¿se ha recuperado ya la mezquita en ese sentido?

Los datos los tenemos, los vamos a publicar al detalle, pero eso ya corresponde al departamento de comunicación. Pero, aunque parecía que el turismo iba a desaparecer, sin embargo, en contra de toda previsión, no solo se ha mantenido sino que ha crecido. La mayor parte del turismo de 2022 es nacional. Pero poco a poco, en estos días entraban grupos de coreanos y se van viendo grupos de orientales, de manera que se va reactivando.

¿Van a retomar las excavaciones en el Patio de los Naranjos?

Nuestra intención es continuar con este proyecto, está dentro del Plan Director que hemos presentado con la Junta de Andalucía. La primera parte era retomar la investigación que hizo Félix Hernández y se ha podido ampliar un poco más. Sobre todo, lo que se ha visto es que hay una cantidad de información de valor patrimonial arqueológico que es una maravilla. Queremos que todo el mundo lo conozca y queremos seguir un poco más, por la otra parte del patio para continuar hacia dentro del templo. Tenemos que seguir adelante, pidiendo los permisos y potenciando una actitud más abierta, más progresista porque, insisto, nos beneficiaremos todos.

Hace unos días la Junta de Andalucía les ha solicitado que incorporen alguna mejora al Plan Director de la Mezquita-Catedral. ¿Qué les ha pedido exactamente?

Cosas pequeñas. Son detalles. Lo que nos han transmitido es que está totalmente, para ser aprobado o, al menos nos han trasladado un informe positivo y nos van a trasladar algunas pequeñas sugerencias de modificación, pero nos han dicho que son menores. Pronto se sabrán, pero nos han transmitido que el Plan Director, no solamente está presentado sino informado favorablemente por parte de la Junta de Andalucía. El Plan Director marcará las líneas para los próximos años.

¿Da por cerrada la etapa anterior y, en concreto, el debate de la titularidad de la Mezquita-Catedral?

No lo doy yo, lo da el Ministerio de Cultura. El proyecto que nos ha presentado hace un mes para la restauración y la conservación de la Capilla Real en el que aparece como titular la Iglesia Católica y como gestión, el Cabildo de la Catedral de Córdoba. Esto lo dice el Ministerio de Cultura de este Gobierno de España, lo dice hace un mes. Este Gobierno que ha promovido ese estudio de inmatriculación, entonces yo creo que esto lo da por cerrado el mismo Gobierno de España, que esto no se toca ya. No se debe tocar. Nosotros hemos dado todas las explicaciones, hemos explicado la ilegalidad de la inmatriculación y, por tanto, la legalidad de la gestión. Por parte de todas las administraciones públicas han dicho que la gestión es impecable. El modelo de gestión que hemos explicado antes es conforme a las directrices de la Unesco. Por lo tanto, tenemos que pasar página de esa foto tan polémica que no beneficia a nadie. Esto ha perjudicado a la Iglesia, al Cabildo pero sobre todo al monumento. A mi me gustaría que este monumento sea conocido por noticias buenas. Se va a restaurar la macsura, se va a restaurar la Capilla Real, se va a incrementar el patrimonio arqueológico, vamos a hacer una mejor biblioteca capitular. Las noticias malas creo que no benefician a nadie y perjudican a todos.

Está hablando de la singularidad de la Mezquita-Catedral, que es única, algo que llevamos con orgullo todos los cordobeses, y eso la convierte también en un símbolo de encuentro en un tiempo que, precisamente, no es de muchos encuentros sino de varios desencuentros. ¿Va a haber acciones concretas para evidenciar que la Mezquita-Catedral es eso, un símbolo de encuentro?

Eso es lo que estamos fomentando. Pasan miles y miles de personas de todo el mundo, de muchas religiones, muchas sensibilidades ideológicas y todo el mundo entra, disfruta, se relaciona, se queda después en el Patio de los Naranjos disfrutando, sin ningún conflicto. Es un lugar de encuentro, pacífico, sin problemas ni conflictos. Esa imagen de conflicto ha sido creada. No hay ningún conflicto en la visita de personas tan diferentes. Nosotros pedimos respeto para la identidad del edificio como catedral, como lugar de culto, nos ampara la Ley de Libertad Religiosa. En ese sentido creo que tenemos que seguir trabajando como hasta ahora. Hemos vendido a nivel mundial que Córdoba es un lugar de encuentro o de convivencia. Desde nuestra catedral queremos impulsar y promover todo aquello que construya una gran familia humana. La concordia, los puntos de encuentro, no los de desencuentro. Y tender puentes no abrir brechas.