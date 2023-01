Los agentes de la Policía autonómica interceptan más de 600 vehículos en entornos naturales de Córdoba

La Policía autonómica ha identificado a más de 1.600 personas e interceptado más de 600 vehículos en el marco de su labor preventiva en los entornos naturales de Córdoba durante el último año. Un resumen de su actividad facilitado por la Delegación del Gobierno destaca que la presencia de estos agentes y el control disuasorio que realizan «ayuda a evitar, en muchas ocasiones, la producción de incendios, bien sea por conductas imprudentes bien por acciones intencionadas».

De este modo, en la labor desarrollada por los efectivos de la unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía durante 2022 sobresale su trabajo en la protección medioambiental y las 906 denuncias realizadas al detectar conductas sancionables en el entorno natural. Entre estas prácticas se encuentran las quemas no autorizadas; el uso no permitido de barbacoas; la carencia de cortafuegos; los vertidos y residuos tóxicos; las acampadas; el tránsito de vehículos a motor no autorizados por veredas o su estancia en lugares no permitidos; y los pozos ilegales. Además de estas actas de denuncia, los agentes han tramitado 1.720 actas de constatación «en las que no se ha encontrado ningún hecho irregular», apunta el balance. En total, esta unidad policial ha efectuado 2.582 inspecciones en instalaciones, explotaciones, establecimientos, parajes y otros lugares.

Junto a los resultados ya referidos, hay que destacar también el esclarecimiento de ocho incendios y la puesta a disposición judicial de tres personas.

Talleres mecánicos ilegales

En otro orden de cosas, la Policía autonómica recuerda que «los talleres ilegales de reparación de vehículos, con su actividad no regulada, ocasionan numerosos perjuicios al medio ambiente, principalmente, por los vertidos de residuos contaminantes no controlados». En los últimos doce meses, los agentes han detectado 54 infracciones en esta materia, «que fueron convenientemente propuestas para sanción».

Reclaman más efectivos

En cuanto al trabajo de esta unidad y su situación actual, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, afirma que «tiene competencias muy importantes y decisivas en aspectos como la prevención de incendios forestales y la investigación de estos incendios», por lo que «consideramos que es fundamental que podamos contar, de cara a la próxima temporada de alto riesgo, con mayores recursos».

La Policía adscrita tiene 35 efectivos, un 40% menos de lo que debería

En declaraciones a este periódico, el consejero ha valorado que «durante el periodo de máximo riesgo del (dispositivo) Infoca 2022, en Córdoba estamos hablando de una actividad que ha significado 524 actas levantadas desde la Policía. El nivel de eficacia ha sido muy importante», subraya.

Sin embargo, Antonio Sanz lamenta que, mientras que en estos momentos la Policía Nacional en Andalucía occidental está al 93% de cobertura de su RPT (Relación de Puestos de Trabajo), nosotros estamos prácticamente ya en el 56%. Eso significa que la falta de apoyo del Ministerio de Interior provoca que tengamos mucha dificultad para cubrir las competencias que tenemos».

El consejero recuerda que «desde 2013 no se ha renovado y no nos han incorporado nuevos policías de la unidad adscrita. Estamos pendientes de firmar un convenio con el Ministerio de Interior, que es quien tiene que autorizar que se incremente la dotación de policías». De acuerdo con las cifras facilitadas desde la Delegación del Gobierno en Córdoba, en estos momentos la unidad cuenta con 35 efectivos para la provincia, un 40% menos de los que debería tener. Estos se han ido perdiendo «por jubilaciones o ascensos», según detalla el consejero.

Antonio Sanz asegura que «no podemos entender la actitud del ministerio, porque lo que el Gobierno de Andalucía le ha hecho llegar es la voluntad de firmar. Aceptamos todas las condiciones. No queda nada que negociar, lo que queda es ponerle fecha», asevera.

El consejero de Interior apuesta por tener más actividad en la educación y la violencia machista

De este modo, al ser preguntado por el impulso del grupo de ciberseguridad Escvdo, Antonio Sanz manifiesta que «para poder desarrollarlo es fundamental que nos doten de los policías necesarios. Mi compromiso es dotar a todas las provincias de una unidad Escvdo», destaca. Asimismo, apunta que «queremos desarrollar nuevas actividades en el ámbito educativo y de la violencia de género».

El consejero recuerda que «la prioridad» de la unidad de la Policía adscrita a Andalucía es la protección de menores y a esta se suman otras tareas como la lucha contra los incendios forestales y la protección de sedes y personalidades. Al ser preguntado por el aumento significativo de las denuncias formuladas en materia de juegos y espectáculos en Córdoba, indica que «ha dado resultado porque hemos reforzado nuestras estrategias, pero es una dedicación más».