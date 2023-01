Vecinas como Rosario, del edificio número once de la calle Caravaca de la Cruz de Córdoba no podían creer que estuvieran en su casa cuando se levantaron esta mañana. Por fin, después de años de espera cuentan con el esperado ascensor en sus viviendas. Este bloque ha sido el último de los más de 40 que llevaban años con este proyecto abierto y a la espera de su instalación. Este jueves, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, acompañado por la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Cristina Casanueva han podido subir con los vecinos en esta nuevo ascensor instalado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

"No me creo haber podido utilizar hoy el ascensor, mi marido, empezó con todo el proceso y ahora sufre una enfermedad. Yo ya estaba pensando incluso en vender el piso. Por lo menos el día 30 que tengo que ir al médico con él, lo podremos usar". Estas eran las palabras de Rosario, la vecina del edificio que cuenta ya con su ascensor después de años de idas y venidas con el proyecto. Como ha recordado Adolfo Molina, los proyectos de ascensores como este llevan en marcha desde el año 2009, "cuando la actual presidenta de la Junta hizo promesas de instalar uno en cada bloque que tuviese más de tres plantas" para solucionar los problemas que sufrían muchas personas al no poder bajar de sus casas o hacer la compra cómodamente. "Pero eso se paralizó y 43 comunidades quedaron con todo firmado pero con su ascensor, cuando llegamos al gobierno se retomó aquel programa", ha continuado Molina.

De esos 43 edificios con el proyecto en marcha, 13 desistieron y el Gobierno de la Junta retomó el resto. "Este era el último de ese paquete de 30 ascensores, que lo que han hecho es abrirle esa ventana otra vez al mundo a todos esos vecinos que no podían hacer vida", ha celebrado el delegado territorial.

El acuerdo contemplaba una inversión por parte de la Junta de Andalucía que cubriese entre el 75 y el 95% de las obras de instalación. Para ello Fomento ha invertido un total de "3,6 millones que han repercutido en 450 familias y en muchas empresas cordobesas que han creado riqueza gracias a estas obras", ha apuntado Molina

Cristina Casanueva ha detallado que, concretamente, para esta obra que ha tenido una duración de ocho meses, se han invertido 177.000 euros para construir "una rampa que ha salvado los escalones de las 15 familias del edificio, la colocación ascensor, pintura cerrajería interior y acomodar a la legislación actual el cuarto de contadores". Casanueva ha matizado que "este tipo de actuaciones son fundamentales" y que "se cierra este capítulo muy necesario de mejorar la accesibilidad en las viviendas". El ascensor de este edificio soporta hasta 530 kilos y tiene capacidad para seis personas.

Así, la delegada de Fomento ha recordado que "seguimos trabajando para ayudar a vecinos que tienen el mismo problema al carecer de ascensor en sus pisos". Para ello, la Junta de Andalucía está trabajando en la instalación de ascensor en 107 comunidades de vecinos de la provincia de Córdoba con una inversión de 5,3 millones de euros en subvenciones para obras de accesibilidad de la Consejería de Fomento.

"En total, se han repartido casi nueve millones de euros en los últimos tres años y medio beneficiando a más de 2.000 familias. Desde el principio adquirimos un compromiso claro que estamos cumpliendo", ha concluido Cristina Casanueva.

Más convenios

La delegada de Fomento ha anunciado que desde este área, seguirán impulsando nuevos acuerdos y líneas específicas, como el Área de Regeneración y Renovación Urbana ARRU San José y Santuario "donde también se han puesto en carga este tipo de ayudas". También ha adelantado que "si se cumple la mejora del 30% de mejora energética también podremos poner en marcha medidas de accesibilidad".

En cuanto a la problemática que están sufriendo los vecinos del barrio de San José y Santuario, Casanueva ha asegurado que "la Junta ya ha hecho lo que tenía que hacer, se nos pedía por parte del Ayuntamiento una intervención puntual en una zona de Córdoba y hemos estado trabajando en esta convocatoria, de hecho muchos de los 30 ascensores se han colocado en esas zonas".

La responsable de Fomento ha informado también que, en relación a las obras de la zona, "estamos viendo las subsanaciones que se están haciendo por los distintos beneficiarios, analizándolo y la idea es tener a finales de febrero las listas definitivas y a principios de marzo poder empezar empezarlas".