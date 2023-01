CCOO reclama a la Junta de Andalucía una mesa de crisis para paliar el problema de salud laboral que sufren los trabajadores en Córdoba y en Andalucía. La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha denunciado en la inauguración de las jornadas de salud laboral que se han celebrado este viernes en el Hospital Universitario Reina Sofía, la situación que vive el sector, con cifras cada vez más altas de accidentes laborales.

Hoy se ponen en marcha estas jornadas “que para nosotros son fundamentales porque hay dos cosas que aúnan las reivindicaciones de CCOO en Córdoba y es la prevención de riesgos laborales y la formación de las personas trabajadoras”, ha señalado la secretaria genera del CCOO de Córdoba, Marina Borrego.

Desde CCOO piden a la Junta de Andalucía “que se implique un poquito más con los trabajadores y las trabajadoras porque están muriendo en los trabajos y están teniendo accidentes muy graves que les están condicionando la vida para siempre” para ello piden al presidente, Juanma Moreno, que convoque una mesa de crisis urgente para revertir este problema “porque esto no es casualidad, estos accidentes laborales se pueden prever y podemos hacer que esto acabe de una vez”. Así, Borrego insta a la Junta a “hacer una prevención real y que se implique al igual que está haciendo con el covid”.

En este sentido la responsable sindical ha subrayado que “es fundamental esta formación en riesgos laborales” ya que “por desgracia en Andalucía tenemos unas de las estadísticas más altas en accidentes laborales”.

A pesar de la oferta formativa que ofrecen los sindicatos, el número de accidentes laborales siguen creciendo, algo que Borrego acusa a que “las empresas no están cumpliendo, no solo con la norma sino también con las medidas más básicas de prevención”. No obstante, Marina Borrego ha reconocido que “tenemos un servicio de prevención de riesgos laborales que solo lo utilizamos los sindicatos y las personas trabajadoras deberían implicarse más y denunciar todo lo que pase en sus empresas”.

Prevención: Garantía de salud laboral

Las jornadas, Prevención: Garantía de salud laboral que se han presentado este viernes se enmarcan dentro del acuerdo social suscrito desde CCOO con el Ayuntamiento de Córdoba, gracias al convenio firmado con el Imdeec en el mes de diciembre. En la cita también ha colaborado el Hospital Universitario Reina Sofía, donde ha tenido lugar la iniciativa.

"Nos unimos todos en una materia importante como es la prevención de riesgos laborales. Vivimos tiempos en los que es difícil encontrar trabajo y muchas veces eso lleva a que en alguno de esos empleos las normas que se tendrían que regir para que ese trabajo fuese seguro y no pasase factura al trabajador, se avaden. Por eso es importante que hayamos firmado este convenio con CCOO para que ellos, que son los que conocen las necesidades de los trabajadores realicen estas jornadas", ha comentado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la inauguración de la cita.

Bellido también ha resaltado la buena acogida que han tenido las jornadas, con el salón de actos del Reina Sofía "prácticamente lleno", lo que evidencia "que el dinero público está bien invertido", porque hay un importante interés por parte de los trabajadores y trabajadoras cordobesas. A su vez, el primer edil ha sostenido que "espero que esto sirva para disminuir esas cifras en la provincia y como precedente a esa colaboración que debemos tener entre las administraciones".

La gerente del Hospital Reina Sofía, Valle García, por su parte, ha dicho que "tenemos que trabajar todos juntos en salud laboral, también en los centros sanitarios". García ha aprovechado la cita para agradecer al sindicato el esfuerzo que hace en esta materia "en colaboración con nuestra unidad de riesgos laborales". Del mismo modo ha destacado los distintos programas que se han puesto en marcha en los últimos años para "conseguir mejorar la información y la formación a los profesionales para prevenir cualquier accidente que pueda acontecer".