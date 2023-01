El Movimiento Ciudadano vuelve a pedir la retirada de las casetas de la calle Guadalquivir

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha remitido un escrito a la delegada de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, para volver a reclamar la retirada total de las casetas que se instalan en la calle Guadalquivir, como ya hicieron en el mes de mayo, con excepción de una de ellas, que mantiene un negocio abierto durante todo el año. El presidente de la institución, Juan Andrés de Gracia, indica en el escrito que «la mayoría de los espacios usados para casetas en esta calle no han recogido ni desmontado la caseta por completo tal y como tienen obligación según las bases de feria, creando una situación de discriminación a favor de ellos y en contra del resto de casetas que sí han tenido que retirar todo el material y desmontar las instalaciones y fachadas». Así, solicitan que se actúe conforme marcan las bases de feria del 2022, al tiempo que recuerdan desde el Movimiento Ciudadano que «el hecho de estar situada en esa calle es un elemento de preferencia» y que está ocupada, en su mayoría «por partidos políticos y entidades de la ciudad que deben dar ejemplo cumpliendo la normativa, tal y como han hecho el resto de caseteros».

Esta situación no es nueva aunque no siempre ha sido así. Cuando la Feria de Nuestra Señora de la Salud se trasladó a El Arenal, un recinto considerado en el ordenamiento urbano como un parque que se usa durante cierto periodo del año para la instalación de la feria, se estableció la obligación de los caseteros de retirar por completo los montajes al finalizar la fiesta. Esa norma se cumplió también en la calle Guadalquivir durante un tiempo, pero después, las instituciones y partidos instalados en ella fueron relajándose en el cumplimiento hasta convertir en la norma una anomalía. Durante años, se han repetido las quejas en voz baja de muchos caseteros por esta situación que supone un agravio comparativo, teniendo en cuenta que el resto tienen que afrontar cada año el desembolso que les supone iniciar el montaje de las estructuras de cero. La comisión de feria acordó en mayo de este año acabar con esta situación, pero ocho meses después hay casetas semi montadas en la calle Guadalquivir. «Si un casetero deja en cualquier otra calle parte de su estructura, Sadeco le impone una multa», señala De Gracia, «hay que acabar con esta situación».

Por otro lado, el Consejo del Movimiento Ciudadano reclama al Consistorio la convocatoria urgente de la comisión de feria para abordar cuestiones pendientes como las alegaciones al borrador de la nueva ordenanza, que no entrará en vigor este año, y conocer las bases del 2023 antes de que se publiquen, entre otras cuestiones. De momento, no hay respuesta por parte del Ayuntamiento y advierten que, si no convoca, ya se están planteando organizar una reunión entre el resto de agentes implicados en la fiesta para analizar la situación.