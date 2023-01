La viceportavoz de Izquierda Unida, Alba Doblas, urge al alcalde a decir dónde están las 2.000 viviendas protegidas que prometió en campaña y a explicar qué ha hecho en Vimcorsa en estos cuatro años de mandato. Para la coalición de izquierdas ambas cuestiones tienen una misma respuesta porque, a su juicio, desde la empresa municipal de vivienda no se ha hecho “nada nuevo” este tiempo y no se ha construido ni una sola de las viviendas protegidas. La también consejera de Vimcorsa y expresidenta de esta entidad entiende que lo único que ha hecho el Partido Popular ha sido concluir proyectos que venían del mandato anterior, como la segunda fase de los apartamentos para mayores de Sama Naharro. Sobre ellos, Doblas ha destacado que se han financiado con ayuda del Gobierno central, ya que el municipal “carece de ambición”.

Así, en el débito, desde IU imputan al alcalde y al presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, dejar aparcado el Área de rehabilitación de la Axerquía, “que era una prioridad cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía y ahora está muerto y enterrado porque gobiernan ellos aquí y en la Junta”; no haber financiado viviendas para jóvenes ni haber hecho el plan municipal de la vivienda, que según IU sigue siendo un mero “power point” que no ha recibido la oposición y que no está alojado como debería en el portal de transparencia para su exposición pública. Asimismo IU ha preguntado por los 5 millones que el Ayuntamiento de Córdoba iba a destinar para rehabilitación de edificios.

Proyecto de Santa Marina

Por último, Alba Doblas ha recordado cómo el equipo de gobierno desterró el proyecto para construir apartamentos en Santa Marina argumentando la falta de rentabilidad de la operación y la posible aparición de restos arqueológicos que podrían haberla encarecido, y a los pocos meses, pese al rechazo de los vecinos y de la oposición, cedió ese suelo a la empresa Vympica, propiedad de la Iglesia, que sí ha visto interesante construir en esa parcela.

IU ha añadido que en su momento Salvador Fuentes se decantó por trasladar ese proyecto al Campo de la Verdad, pero a día de hoy, destaca Doblas, sigue sin darse ni un paso para la construcción de pisos en ese barrio.

Para concluir, IU ha preguntado al alcalde dónde están las 2.000 viviendas que prometió en su día y qué diga qué van a hacer los próximos años en materia de vivienda si no han comprado suelo ni iniciado ningún proyecto.