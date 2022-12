Dicen que quien juega por necesidad pierde por obligación. Y parece que este año, más que nunca, el refrán se ha cumplido en Córdoba, donde el Sorteo de la Lotería de Navidad ha sido el más devastador de todos los que se recuerdan, ya que no ha dejado en toda la provincia ni un solo décimo agraciado con alguno de los grandes premios. Y eso que los cordobeses tenían fe en esta fecha con un desembolso total de casi 45 millones de euros, un 4,5% más que en 2021. Habrá que conformarse con las terminaciones premiadas y la pedrea, salvo por los décimos viajeros que hayan sido adquiridos fuera de nuestras fronteras.

El Gordo pasó de largo un año más. Aunque el 05490 ha dejado una lluvia de millones en toda Andalucía, con 60 millones en Almería y más de cuatro en Sevilla, Córdoba se quedó con las ganas siendo la única provincia, no solo capital, que no se ha visto rozada por la suerte. Solo Córdoba, Guadalajara y Palencia se han visto en tan lamentable misma situación, quedando las tres provincias hermanadas por el infortunio.

No solo el Gordo ha estado esquivo. Los premios de la Lotería de Navidad de este año empezaron dejando la suerte en la zona de Levante y el norte de España, con un quinto premio repartido en Alicante y un segundo en Vizcaya y Cataluña. No fue hasta el segundo quinto del día cuando la suerte se dejó caer por el sur con el 88509, que a buen seguro arrancó la sonrisa a los malagueños, jiennenses y sevillanos que se encontraran el décimo en el bolsillo. La explosión de alegría se dejó sentir después entre los vecinos andaluces con el Gordo y continuó con el cuarto, el 38454. Ese número, vendido en Fuengirola, la patria chica de muchos cordobeses, puede que haya tenido reflejo aquí, entre los que tienen la localidad como destino vacacional.

A falta de premios gordos, tocó el 90

En la administración de lotería de El Corte Inglés, que este año ha repartido en abril el primer premio de la Lotería Nacional, no dan crédito a lo ocurrido. "Ha sido muy fuerte", afirma Javier Romero, a quien le queda el consuelo de que el número premiado en El Corte Inglés acaba en 90, por lo que los empleados se llevarán por la terminación del Gordo más del dinero invertido, 120 euros por décimo. "Además, hemos tenido un sobresalto porque el segundo número que llevamos es el 79638, que no ha tocado por los pelos", explica, "ha salido el 79138, con un quinto premio, y hemos tenido un momento de subidón al escucharlo y un bajón inmediatamente después".

120 euros por décimo en Carnes El 90

En las carnicerías El 90, llevan 25 años vendiendo el mismo número, el 21.390. Según José Ortiz, uno de los tenderos de la carnicería de la plaza de Cañero, "las clientas no han dejado de llamar desde que salió el Gordo contentísimas porque como es tan difícil que toque la lotería, el hecho de llevarse 60 o 120 euros es motivo de alegría", ha explicado. En total, han vendido 12.800 euros de lotería en los establecimientos de Cañero, barrio del Guadalquivir y Sector Sur, en participaciones de 10 euros sin recargo o en décimos de 20 euros, también sin recargo. Carnes El 90 lleva funcionando en la ciudad desde 1982, y desde 1997, están abonados a este número, con el que repartirán a sus clientas 76.800 euros. Según Ortiz, "aunque no sea el Gordo, estamos supercontentos, esto hay que celebrarlo".

En la provincia, tampoco salen de su asombro. Año de sequía hidrológica y de sequía de premios, más allá del de consolación. "En la cofradía de la Virgen de Luna, ha tocado la pedrea en uno de los dos número que juega, 10 euros por papeleta porque se jugaban solo dos euros en cada una", informan desde Pozoblanco. La pedrea es el premio más repartido aunque solo deja 100 euros por décimo.

Fuentes de Loterías y Apuestas del Estado aseguran que no se recuerda un año como este en Córdoba. "Ha habido alguno en el que el sorteo ha dejado pocos décimos premiados, pero ninguno en el que no haya caído nada". Y eso que la situación económica de Córdoba, en plena crisis, lo habría agradecido. Si las terminaciones y la pedrea no han caído en casa, habrá que esperar a ver si el Niño tiene más mano. El que no se conforma es porque no quiere. Y si no, a celebrar la salud. Quien la tenga buena.