El 24% de los cordobeses vive desconectado de internet y un 17% no tiene 'smartphone'

La brecha digital sigue existiendo en Córdoba según los datos que revela la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la información provincial, hay un 24% de la población cordobesa que no accede habitualmente a internet y un 17% no tiene un smartphone, la vía de acceso a las nuevas tecnologías más común y rápida en el siglo XXI. Las mujeres mayores son las que se resisten a familiarizarse con la red, ya sea porque no tienen interés, porque no disponen de formación o porque no cuentan con los dispositivos necesarios. Así, la encuesta señala que de la población que no accede a internet, un 45% son hombres frente a un 54,9% de mujeres. Por edades, los cordobeses con más dificultades para manejarse por esta vía son los mayores de 70 años, de los cuales un 79,2% no se conectan.

El porcentaje de personas desconectadas de internet disminuye de forma galopante a medida que se reduce la edad hasta alcanzar el 1,3% entre los menores de 30 años. Por géneros, la situación cambia sustancialmente según las edades. Mientras que hay más mujeres que hombres sin acceso a internet entre las mayores de 60 y los menores de 30 años, en la franja intermedia, en los tramos de 30 a 60 años, ocurre justo lo contrario y son más las mujeres que emplean esta vía a diario que hombres. El 60% de los mayores de 70 no tienen 'smartphone' Las diferencias por género entre quienes tienen y no smartphone son menos acusadas, un 15% de los hombres no tiene teléfono inteligente frente a un 18% de mujeres. Si se observa la edad, son los mayores de 70 años aquellos que se resisten al uso de esta tecnología, ya que más del 60% no dispone de un móvil de estas características. Entre el colectivo de 60 a 69 años, el 80,9% afirma tener smartphone frente al 95% de los menores de 30, donde el uso es muy mayoritario, y solo un 5% vive sin él. Solo el 29% de los hogares reparten las tareas domésticas y 25% los cuidados La Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas revela también el reparto desigual de las tareas domésticas y cuidado de personas que continúa vigente en Córdoba en pleno siglo XXI. Según los datos recopilados, en el 32,8% de los hogares cordobeses hay una persona que se encarga de la mayoría de las tareas domésticas frente a un 29% que comparte esas funciones con otras personas y un 12,3% que se desentiende por completo, en teoría, porque cuenta con alguien que se encarga de ello. En los hogares donde las tareas recaen sobre una persona, el 51,1% de quienes realizan estas labores son mujeres frente a un 13,4% de hombres que afirman realizar la mayoría de las tareas. Solo un 6,36% de las mujeres no realizan ninguna labor doméstica en casa frente a casi un 20% de hombres. En lo que respecta al cuidado de personas dependientes, un 45,3% de los hogares conviven con alguna persona dependiente de los cuales un 75% son menores, un 7% son mayores de 70, un 8,1% son enfermos crónicos y un 9,5% personas con alguna discapacidad. De los hogares que tienen a alguien que requiere cuidados, un 4,4% de los hombres son los que se encargan de la mayoría de las tareas relacionadas con esa persona frente a un 34% de mujeres que asume el grueso del cuidado. En el término medio, en torno a un 25% de los hogares que se ven en esta coyuntura comparten los cuidados de las personas dependientes.