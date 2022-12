Los loteros cordobeses confían en alcanzar la venta récord de 2021 en el sorteo de Navidad

«La sensación que transmiten los puntos de venta es que se está vendiendo bien. Como el año pasado, y eso que el 2021 tuvo el récord de ventas», afirma Francisco Quesada, delegado comercial de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en Córdoba, respecto a la actividad que se está desarrollando en torno al sorteo extraordinario de Navidad, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre.

En el 2021, cordobeses y visitantes adquirieron productos por valor de 43 millones de euros para el evento, lo que representó un aumento anual del 18% y un gasto medio de 55 euros por persona. De otro lado, en Andalucía la inversión ascendió a 447 millones de euros y fue un 25% superior a la registrado en 2020, el año en el que se declaró la pandemia de coronavirus, cuando toda actividad estuvo fuertemente afectada por las restricciones establecidas para frenar los contagios.

En cuanto a las previsiones para la edición actual, la información de Salae indica que este año se han consignado 47,7 millones de euros en Córdoba, lo que se traduce en una media de 61 euros por vecino (cuatro euros más que la media andaluza) y un total de 238.519 billetes.

A la comunidad autónoma se han destinado 486 millones de euros en lotería de Navidad, lo que supone un promedio de 57 euros por habitante y 2,4 millones de billetes.

La provincia donde se prevé un mayor gasto para el sorteo de este jueves es Granada, con 73 euros por ciudadano, y el segundo puesto es para Jaén, con 71 euros. En Almería, la consignación es de 69 euros por residente; en Málaga no llega a 58 euros; en Sevilla roza los 52 euros; en Cádiz es de 45 euros y Huelva aparece a la cola de la comunidad autónoma con 37 euros por persona.

Buenas expectativas

Francisco Quesada avanza que, de acuerdo con lo percibido en algunos puntos de venta en Córdoba, «puede que, por muy poco, se iguale o supere» la venta del año pasado, aunque insiste en señalar que, «hasta que no se devuelva lo no vendido, no tendremos los datos».

Al ser preguntado por los números de moda y las preferencias para el 2022, este profesional comenta que, «como cada año, suelen ser la fechas de grandes acontecimientos o catástrofes, ya sea la guerra (en Ucrania), el Mundial (de fútbol), etcétera».

Selae recuerda que la ciudad de Córdoba ha ganado el premio Gordo del sorteo extraordinario de Navidad en cuatro ocasiones, que han sido los años 2020, 2018, 1978 y 1963. Otras localidades de la provincia han recibido este primer premio en solo una ocasión. Así, hasta Fuente Carreteros, La Carlota y Puente Genil llegó también en 2018; a Hinojosa del Duque, en 1986; a Lucena, en 2002; a Nueva Carteya y Priego de Córdoba, en 2012, y a Pozoblanco, en 1961.

Si se observa lo ocurrido en las distintas capitales andaluzas, el Gordo ha caído en Almería en dos ocasiones y en Cádiz, en 12. Granada lo ha recibido nueve veces; Huelva, solo una vez; Málaga, diez; Sevilla, 17, y la ciudad de Jaén no ha sido agraciada todavía con el primer premio de la lotería de Navidad.