Córdoba empieza el puente festivo con ganas de Navidad y baja ocupación hotelera

El preludio de la Navidad ha empezado perezoso en Córdoba. Este sábado inicio de puente festivo, la mañana amaneció medio congelada y hasta los turistas han tenido recelo a la hora de salir. Lo comentaba uno de los vendedores del bus de City Sightseeng en la puerta del Alcázar de los Reyes Cristianos, donde las colas habituales han sido más bien tardías. "La cosa está más tranquila de lo normal, esperamos que vaya mejorando a lo largo del día, pero no sabemos porque la previsión es de mucha lluvia y frío para el puente y habrá que ver cómo remonta". La cervecita de mediodía y el sol ha hecho que las ganas de Navidad florezcan más tarde. "Nos ha costado sacar a los niños a los cacharritos por el frío, pero con el solecito, la cosa cambia", ha explicado Emma, rodeada de nietos en Las Tendillas.

La misma estampa se ha repetido en las zonas comerciales de Córdoba y en el Centro, donde se han visto grupos de turistas a partir de media mañana siguiendo las explicaciones del guía correspondiente, aunque nada que ver con un puente festivo. La plaza de Las Tendillas, que alberga la pista de hielo, con el agua ya bien congelada para patinar, está funcionando a medio gas, con los puestos de belenes instalados, pero cerrados, ya que según el presidente de Centro Córdoba, están ultimando los detalles para su apertura.

En la Judería, la Mezquita y la Muestra de Dulces Conventuales se han llenado a partir del mediodía de turistas aunque los responsables de algunos negocios han coincidido en que estaban viendo menos ambiente y confiaban en que fuera cambiando poco a poco. "Debe ser la resaca del alumbrado, más de uno se fue anoche a dormir tarde", apuntaba la dueña de una tienda de souvenirs. Lo cierto es que la crisis económica y la inflación está obligando a muchos hogares a recortar su consumo en los productos que no son de primera necesidad, lo que está haciendo mella en el turismo.

Carpa navideña de Comacor

La carpa navideña de Comacor instalada en el Paseo de la Victoria, según su presidente, Antonio Torcuato, ha empezado "con una excelente acogida del público que prevemos se vaya incrementando en afluencia conforme avance el puente y el espíritu navideño vaya estando cada día más presente entre la ciudadanía". Los vendedores ambulantes confían "en el apoyo de los clientes que año tras año saben que encuentran en nuestra carpa la mayor variedad de regalos para todos los públicos y contamos con que esa costumbre se va a mantener".

Recuerdan que el mercado " es ya un clásico y somos conscientes de que es muy conocido, por lo que nuestras previsiones son similares a las de anteriores ediciones, teniendo en cuenta que es el primero que vuelve a la absoluta normalidad tras dos años, por lo que esperamos que redunde en ventas y afluencia".

En el Alcázar Viejo

En el Alcázar Viejo es uno de los sitios donde se puede comprobar el pulso turístico de Córdoba porque allí se concentran varios patios abiertos todo el año. Esta mañana, el acceso a los recintos ha sido fluido. "Hemos tenido suerte, nos habían dicho que habría muchas colas, pero mejor así, estamos disfrutando más de la visita", comentaron Blas y Carmina, que han venido a Córdoba este fin de semana desde Ciudad Real. Araceli, propietaria de Martín de Roa 2 y San Basilio 40, que abren gratuitamente al público, ha aprovechado para ir montando el belén y colocar los pascueros de cara a la apertura del 6 de diciembre y de Navidad.

Ocupación hotelera y promoción turística

Para el presidente de la asociación de hoteleros Aehcor, Manuel Fragero, el ambiente está más flojo por la menor ocupación de estos días, que está por debajo incluso de muchos fines de semana. "Ha habido reservas de última hora y hemos pasado del 53% al 59% de media, pero entre las previsiones meteorológicas y cómo está el bolsillo, se nota menos actividad", ha señalado, "hoy y mañana son los mejores días del puente, con una ocupación del 65%". Por otro lado, se queja de que hay mucho por hacer en promoción. "Es una pena porque quienes quieren viajar no saben todas las cosas que ofrece Córdoba, tenemos un producto muy bueno, pero no se conoce, no se está haciendo promoción, lo vemos en los hoteles a diario, los turistas se sorprenden cuando les explicamos todo lo que pueden hacer y han programado solo una noche", asegura.

En su opinión, de cara a este puente, la difusión de la apertura extraordinaria de los patios del día 6 se ha hecho tarde y ha sido muy pobre, "hay mucha gente que no sabe tampoco la calidad de la exposición del C3A o la apertura del salón rico de Medina Azahara, o el espectáculo nuevo del Alcázar". El Ayuntamiento atendió las peticiones del gremio y creó una web con una agenda única de Córdoba, pero "eso no es suficiente porque muchas cosas se presentan con muy poco tiempo de antelación y así no da tiempo a que la gente se entere".