Primer día de zona azul en la plaza de toros: "¿Y cuánto le tienes que echar?"

"¿Esto lo han puesto por máquina?" "¿Y cuánto le tienes que echar?" se preguntaban en la mañana de este jueves usuarios de la nueva zona azul instalada junto a la plaza de toros de Córdoba, en el primer día de actividad de los parquímetros. En la mayoría de los casos, desconocían la entrada en vigor de la regulación y se enfrentaban por primera vez al uso de la máquina con la que Estacionamientos y Servicios SAU cobra por aparcar en las zonas azules de la ciudad.

Un controlador de Eysa ha asistido a estos clientes, enseñándoles el manejo del parquímetro. Las dificultades para recordar la matrícula, la complejidad del sistema y la limitación temporal del estacionamiento, que es rotatorio y se abona por minutos, han sido algunos de los hándicaps y críticas apuntadas por estos usuarios, que han recordado que antes tenían que pagar solo un euro.

José Pozo, un vecino de Villarrubia que ha acudido al centro de salud, ha asegurado que "no estoy conforme". A sus 78 años de edad, señala que "no estoy acostumbrado" y explica que "no veo bien (fue vendedor de la ONCE), por lo que conduce mi mujer", que tiene 80 años. "Antes era mejor, se pagaba un euro. Esto no se puede permitir", ha reivindicado, lamentando asimismo que "no me sé la matrícula".

Como él, otro conductor ha tenido que regresar a su vehículo y apuntarla en un papel antes de ser guiado por el controlador para obtener su ticket. Una tercera persona, Manuel González, que ha acudido a Ciudad Jardín a realizar gestiones, ha opinado que "está muy complicado y no te enteras de lo que hay que hacer. En Málaga se hace con el móvil y no hay que pararse". El trabajador de Eysa ha aclarado que en Córdoba también se puede gestionar el pago a través de la aplicación El Parking.

En las inmediaciones, otro hombre orientaba a los coches que se dirigían a la zona naranja, reservada para vecinos de la zona, que pueden aparcar en ella de forma gratuita. Este gorrilla recordaba las firmas recogidas, unas 4.000 según ha indicado, para intentar evitar que se implantara la zona azul en esta plaza. Uno de los presentes ha trasladado su preocupación por esta situación al controlador, temiendo que finalmente los conductores se vean presionados a pagar dos veces por aparcar.

Una de las primeras vecinas en aparcar

Adolfina Onieva ha sido una de las usuarias que ha estacionado en un primer momento en la zona naranja, desconociendo su finalidad y sorprendida al encontrar "vacío" un aparcamiento que solía estar completo. "No sabía que empezaba hoy, con razón estaba vacío. Ahora no sé dónde aparcar. Antes se pagaba un euro, pero ahora hay que estar pendiente. Habrá que dar vueltas para no pagar", ha augurado.