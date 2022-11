Cruzada contra la zona azul de la plaza de toros de Córdoba

Miguel Navarro lleva trabajando en el aparcamiento de la plaza de toros de Córdoba desde hace casi 20 años. Su labor, comúnmente conocida como gorrilla, tiene los días contados. El parking de Los Califas será pronto de zona azul y naranja, esta última para residentes. Miguel está recogiendo firmas para que no instalen el aparcamiento de pago y, asegura, ya lleva más de 2.000. Relata que no lo hace por quedarse sin trabajo, es más, tenía pensado jubilarse en agosto de este mismo año, pero a la vista de lo que iba a ocurrir ha decidido continuar. «Aquí vienen criaturas a trabajar desde Alcolea, El Higuerón, Almodóvar e incluso de Hornachuelos», cuenta Miguel, que cree que no es de recibo cobrar por minutos el aparcamiento a quien «viene a echar tres o cuatro horas para ganar unos pocos euros». Tampoco entiende la reserva de plazas para residentes, porque son bastante más reducidas que el número de vecinos que se prevé haga uso de las mismas.

