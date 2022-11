Pedro García, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, pidió ayer de nuevo en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) garantías de que el edificio de la Normal está en perfectas condiciones y no presenta problemas de seguridad ni estructurales. El edil y expresidente de la GMU recordó que la garantía de la obra ha acabado y duda de que los desperfectos se hayan arreglado por lo que propone encargar un informe a una empresa externa para que certifique el estado del inmueble.

El portavoz de IU recordó la complejidad de la reforma de la Normal desde que siendo alcalde José Antonio Nieto se adjudicara a una empresa con la que el Ayuntamiento de Cordoba “ha tenido que lidiar en numerosas ocasiones” y con la que hubo “muchas visicitudes y desacuerdos”. Los problemas continuaron en el siguiente mandato —con Pedro García ya en la presidencia de la GMU— , donde no se pudo recepcionar la obra porque según los técnicos municipales había “problemas estructurales” que afectaban a la seguridad del edificio.

Dónde estaban los problemas

Según aquellos informes, los problemas estructurales y de seguridad estaban en el muro de hierro de la fachada, en las plaquetas de revestimiento de la fachada y en la sujeción de las ventanas de la otra fachada. El edil de IU recuerda que aquello generó muchísimo debate y se produjeron numerosas reuniones con la empresa que no compartía aquel criterio. En esa tesitura, la GMU decidió contratar a una segunda empresa externa para que hiciera un nuevo informe en mayo del 2019 y concluyó en términos similares a los técnicos. “Cuál fue nuestra sorpresa cuando pocos meses después—en el mandato actual, en octubre del 2019— se recepcionó la obra”. Desde entonces IU reclama a la GMU esa documentación y ha recurrido incluso al Defensor del Pueblo para conseguirlas.

En el consejo rector de la GMU celebrado ayer IU solicitó de nuevo información sobre las cuestiones estructurales, se pregunta quién, cómo y cuándo se han arreglado y se requiere una copia de lo que se le ha pedido a la empresa para que lo arregle antes de que cumpliera la garantía. Por otro lado, desde IU han propuesto contratar de nuevo a la empresa externa que hizo el informe para que vise la actuación y certifique que esos problemas están solucionados. “Creo que lo normal es que nos aseguremos de que una obra, hecha con dinero público, se ha terminado en base a lo que el proyecto técnico decía”.

Un problema técnico y no político

García entiende que estamos ante “un problema técnico y no político” y reitera sus dudas: “¿Por qué no se podía recepcionar en mayo del 2019 y por qué sí en octubre del 2019? Queremos que alguien asuma desde el punto de vista técnico cómo se han hecho las cosas. Nos preocupa que no haya seguridad y que empiecen ahora a aparecer desperfectos y que le cueste el dinero dos veces al Ayuntamiento”, añadió.

“No digo que los usuarios de la Normal estén en riesgo, pero queremos saber cuál es la situación actual. Queremos saber quién ha solucionado el problema y quién ha recepcionado la obra, y qué garantía tenemos de que la empresa ha cumplido”, concluyó.