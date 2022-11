"Los precios van a seguir subiendo de una manera importante"

El año que viene, Grupo Piedra cumplirá 55 años de servicio a la sociedad cordobesa. Se trata de una de las empresas con más arraigo en Córdoba y que más cariño despierta entre sus habitantes. A día de hoy, Piedra cuenta con 70 tiendas de venta directa al público repartidas en la provincia de Córdoba y también en Jaén. Además, cuentan con 11 puntos de venta a profesionales en cinco provincias andaluzas. Este año, Grupo Piedra ha sido reconocido con el Potro de Oro de la Federación de Peñas Cordobesas.

¿Qué supone para Piedra el reconocimiento del Potro de Oro de las Peñas?

Nos supone muchísima alegría y no lo digo por cumplir. No nos esperábamos nada y cuando nos llamaron para darnos la noticia tuvimos una alegría tremenda. En Piedra vivimos con mucha ilusión que alguien se acuerde de nosotros para reconocer nuestro trabajo. Si a eso le sumas que te lo da una entidad como las Peñas, estamos contentísimos no, lo siguiente. Lo hemos trasladado a todos nuestros compañeros.

¿En qué momento se encuentra el grupo teniendo en cuenta la inflación y la incertidumbre económica?

El año está siendo muy difícil. En 2023 cumplimos 55 años como empresa y yo llevo aquí toda mi vida. Personalmente, es el año más difícil con diferencia, económicamente hablando. Hemos tenido un impacto todas las empresas vía energía, hemos multiplicado por tres el coste de la energía. En empresas de nuestro sector, que la partida energética es muy alta, con los fríos y con las cámaras y vitrinas que son 24 horas y 365 días al año, ha sido un revés que para encajarlo está costando muchísimo trabajo. La única ventaja que teníamos nosotros es que siempre hemos sido una empresa muy adelantada en eficiencia energética y, un pelín, hemos podido amortiguar el impacto. Además, no hemos dejado de hacer inversiones y de reformar nuestros puntos de venta. Es más, antes de final de año abriremos el local de Doña Berenguela bajo la enseña Más Ahorro. Pero hay que reconocer que ha sido un año difícil, aunque al final todo es gestión, gestión y gestión y cogernos todos de la mano. Tenemos la ilusión de que termine este año y a ver si los Reyes Magos nos echan una bajada de precios porque nos va a venir a todos bien. Nos viene bien a las empresas y a las familias. Tampoco se puede olvidar que la subida de precios actual, además de por la energía, también viene a raíz de la sequía porque el campo produce menos.

¿Cómo ha repercutido todo esto que cuenta en los precios que ven los cordobeses cuando acuden a sus tiendas?

Solo hay que irse al IPC, que está en registros que la mayoría de nosotros no habíamos vivido. Los precios, obviamente, han subido y siguen subiendo. En el caso del sector de la alimentación, en cada uno de los eslabones, desde el productor hasta que el cliente lo compra en el punto, parte de la subida se ha quedado en cada eslabón. Toda la subida no se está repercutiendo en los precios finales. Eso sí, no hemos tocado techo. Nosotros, que siempre vamos a dos o tres meses vista, auguramos que van a seguir subiendo los precios de una manera muy importante. Los propios fabricantes nos van anunciando cambios de precio y lo único que puede pararlo es que llueva o que haya un parón en la energía. El sector en sí es muy dinámico y eso repercutiría inmediatamente a la baja. Nos preocupa mucho que las familias y el amo o el ama de casa estén comprando a buen precio y puedan estar ahorrando al máximo posible.

A la mala situación se le añade una huelga en el sector del transporte, ¿se espera desabastecimiento de ciertos productos?

Tenemos una central logística muy bien armada, aunque nadie ha tenido tiempo de almacenar más de lo previsto porque se convocó el domingo de la pasada semana, no ha habido tiempo de respuesta para cargar almacenes. En nuestro caso, para poder dar servicio y que a las familias no les falten productos básicos, hemos reforzado los puntos de venta para poder ir tirando unos días. Por supuesto, máximo respeto a los convocantes porque son los primeros que tienen pérdidas económicas muy fuertes. Por otra parte, el momento es muy complicado, no deja de ser otro bache más en el camino. Tenemos la experiencia de marzo y hay que tener claro que todo lo que no se suministra, que son miles y miles de toneladas, hay que suministrarlo luego. Es decir, tardamos semanas en ponernos al día, los efectos no acaban cuando acaban la huelga. Por eso la preocupación es máxima. Ojalá, las personas que tengan que hacerlo, se pongan día y noche a dialogar.

¿Cómo afrontan la campaña de Navidad? Podría decirse que ya ha comenzado.

Nosotros empezamos a comer mantecados en agosto para probar. La Navidad la tenemos perfectamente preparada, cargadísimos de ilusión y más después de recibir este reconocimiento del Potro de Oro. Estamos deseando trasladar a la gente ilusión. La primera acción empieza hoy con el Black Friday. Está todo preparado y hay que olvidarse estos días de la dieta. Tenemos unos objetivos de facturación exigentes, en nuestra casa somos peleones.

Hace varios años, Grupo Piedra emprendió un proceso de renovación energética y modernización de los puntos de venta, ¿ha concluido?

Las reformas nunca se acaban. Es una renovación continua, pero bajo esos criterios nos quedarán muy pocas para renovar.

Quería preguntarle por Injupisa que, aunque no la lleve usted, forma parte de la familia. ¿Se sigue invirtiendo en compra de locales para adaptación a viviendas?

La línea de Injupisa es mantener lo que tiene, no tiene un plan de expansión, sino ir adaptado sus locales y atendiendo siempre la máxima comodidad de domótica y pensando en personas mayores o con problemas de movilidad. También se está centrando en un crecimiento en zonas más antiguas donde no hay trasteros, siempre buscando el bienestar de la sociedad, que es lo que en el fondo tiene nuestra empresa como objetivo básico.