Cs garantiza la estabilidad del gobierno en Córdoba y dice que no tomará medidas respecto a David Dorado

Frente a las novedades del llamado caso Infraestructuras que se conocieron la semana pasada, Ciudadanos, socio de gobierno del PP en Córdoba, garantiza la estabilidad en la ciudad y dice que no tomará medidas respecto a su concejal y portavoz del grupo municipal David Dorado. Esta era la primera vez que la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, se expresaba públicamente acerca de este asunto que investigan los juzgados respecto a la existencia de una presunta trama para amañar contratos municipales en la Delegación de Infraeastructuras del Ayuntamiento de Córdoba. El jueves de la semana pasada se conoció la decisión del Ministerio Fiscal de dar traslado a los juzgados de una tanda de nuevos contratos firmados en mandatos anteriores al actuar al encontrar también en ellos indicios de delito.

Apartar al funcionario

De momento, el gobierno municipal no ha tomado tampoco ninguna decisión disciplinaria contra el funcionario al que el Ministerio Fiscal propone investigar y señala en esta causa como presunto artífice de los supuestos amaños —ya hay otro funcionario que está apartado de su trabajo por el caso Infraestructuras—. El alcalde, José María Bellido, ha dicho que aún no se ha tomado ninguna decisión porque, ha explicado, no han tenido tiempo para hacerlo.

En el plano político, las novedades del caso Infraestructuras llevaron el jueves pasado en el pleno al concejal David Dorado, al que el alcalde cesó de todos sus cargos cuando se conoció la imputación de la entonces coordinadora general de Infraestructuras, a enfrentarse a Bellido y a exigirle que se aplicase “el mismo rasero” que tuvo con él al apartarlo de sus responsabilidades.

El alcalde respondió al envite de Dorado diciendo que depende de Ciudadanos, y no del PP, tomar cualquier decisión respecto a un concejal de su grupo. En aquella intervención, Bellido exigió también a Cs que pusieran orden en su casa.

Hoy lunes, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, no ha entrado a valorar las declaraciones de su compañero de filas, sobre el que descartan tomar medidas de ningún tipo. “Quiero trasladar tranquilidad a la ciudadanía cordobesa porque en el grupo municipal de Ciudadanos vamos a seguir siendo completamente leales y dando estabilidad al gobierno municipal”, ha dicho para expresar de nuevo su “absoluta lealtad al gobierno y al alcalde”. “Así seguiremos trabajado hasta el final de mandato”, ha asegurado Albás.