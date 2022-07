El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha exigido hoy viernes a Ciudadanos, socio de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, que mantenga la estabilidad del gobierno municipal pese a las novedades judiciales del caso Infraestructuras y cumpla el pacto de gobernabilidad evitando situaciones como las vividas ayer en el pleno.

"Le pido y casi le exijo a Cs que mantenga la estabilidad del gobierno con quienes tengo firmado un acuerdo político que ha dotado de estabilidad al gobierno local de la ciudad durante este tiempo y espero que lo mantenga", ha dicho Bellido. Esta reacción se produce un día después de que el concejal y portavoz de Cs David Dorado, retara al alcalde en el pleno a aplicarse "el mismo rasero" que le aplicó a él al cesarle de todos sus cargos cuando la Fiscalía dio traslado de la primera una denuncia del caso Infraestructuras a los juzgados, como volvió a ocurrir ayer. El alcalde se ha limitado a aludir al pacto de gobierno firmado entre PP y Cs al inicio del mandato y considera que tomar alguna medida en favor o en contra del concejal David Dorado no es su competencia sino una competencia interna de Cs. "La salida de David Dorado del gobierno estaba consensuada con Cs y si plantearan la vuelta la tendría que plantear el grupo Cs no particularmente uno de sus concejales", ha añadido.

El llamado caso Infraestructuras, que está siendo instruido por el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, estudia si ha habido un posible amaño de contratos en la Delegación de Infraestructuras en el año 2020 y, desde ayer, amplía su objeto de estudio a anteriores mandatos a raíz de la segunda denuncia presentada por el concejal de Cs David Dorado.

El alcalde ha contado a la prensa que ayer, después del pleno, mantuvo una reunión con la primera teniente de alcalde de Cs, Isabel Albás, con quien comentó la actitud de David Dorado y a quien trasladó que son ellos quienes deben valorar qué hacer para que estas situaciones no vuelvan a producirse. Bellido ha añadid que Albás entiende que lo ocurrido ayer en el pleno no se puede repetir porque "no es de recibo" y que es algo "que tienen que lidiar en su grupo".

"Aquí hay cuestiones que se están dilucidando en la justicia; nuestra tranquilidad es absoluta porque son cuestiones que no son ni de mi época y pongo la mano en el fuego por la honradez de mi equipo. Pero más allá de eso si convertimos eso en un espectáculo político distraemos de lo que es verdaderamente importante". En todo caso, Bellido ha sido comprensivo con el concejal Dorado al reconocer que no lo debe estar pasando bien al haber sido expulsado del gobierno local. "En el ámbito personal no tengo ningún problema, pero no debe repercutir en la gestión del gobierno".

Respecto a la derivada judicial del caso Infraestructuras, el alcalde ha reseñado la disposición de su equipo a colaborar con la justicia, como ha hecho hasta ahora, "con transparencia absoluta y al 100%". Asimismo, recuerda que la decisión de la Fiscalía se produce a raíz de una denuncia de Dorado sobre contratos en la Delegación de Infraestructura de gobiernos anteriores, "que no tienen nada que ver con este".

Asimismo, el regidor ha querido respaldar la labor de todos los que intervienen en los procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Córdoba, tanto los actuales miembros de la mesa de contratación como de los anteriores, "que en ningún caso la Fiscalía pone en duda su labor, los exime de cualquier tipo de responsabilidad y así se dice literalmente". Y respalda, igualmente, la labor de los órganos de contratación, con los responsables de contratación de otros gobiernos y del actual.

"Esto confirma lo que sostuve desde el principio, no voy a prejuzgar nada, va por delante la presunción de inocencia de todo el mundo, pero en el supuesto caso de que hubiera cualquier tipo de responsabilidad se ciñen a responsabilidades técnicas, no hay nada de mesas de contratación ni de órganos de contratación señalado en ningún momento por la Fiscalía", ha afirmado el alcalde.

Por otro lado, el alcalde reseña una segunda cuestión derivada de la investigación: la existencia de "unas prácticas que parece que se están dando en la Delegación de infraestructuras que arrancan hace muchos años y que afortunadamente ya no ocurren porque hemos puesto normas nuevas de contratación y estamos seguros de que no hay ninguna sombra de duda", ha zanjado.