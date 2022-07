David Dorado pide al alcalde aplicarse "el mismo rasero" que empleó al destituirlo

El concejal David Dorado ha preguntado hoy al alcalde, José María Bellido, si va a dimitir y si se va a aplicar "el mismo rasero" que le aplicó a él, tras anunciar la Fiscalía que sigue adelante con la denuncia que planteó el edil de Ciudadanos por el caso Infraestructuras. El fiscal entiende que varios contratos de esta delegación del Ayuntamiento de Córdoba firmados entre 2014 y 2020 presentan indicios de delito y los remite al juzgado para que los investigue.

David Dorado ha intervenido en el pleno de hoy justo cuando el alcalde había hecho ya el amago de cerrar la sesión y los concejales se levantaban de sus asientos a eso de las 14.15 horas. “Usted dijo en un pleno que yo no formaba parte del gobierno, pero sí puedo preguntar”, ha espetado Dorado al regidor a quien ha interrumpido en varias ocasiones.

David Dorado ha tomado la palabra desde su casa, ya que asistía al pleno de manera telemática, para informar de la decisión del fiscal de enviar al juzgado los contratos y arremeter de paso contra todos: empezando por la propia Fiscalía por haber tardado un año en tomar una decisión sobre esta segunda denuncia; pasando por los medios de comunicación, a los que acusa de haber orquestado “una campaña sin precedentes” contra su persona, y terminando por el alcalde, José María Bellido, al que ha invitado a aplicarse la misma medida que tomó contra él, --cesar de todos los cargos--, cuando el fiscal envió a los juzgados que la primera denuncia del caso Infraestructuras, esto es la que presentaron IU y Podemos y en la que los contratos se circunscribe al año 2020 y Dorado era delegado de Infraestructuras.

El edil de Cs ha explicado que hoy hace un año que interpuso la denuncia de los contratos de 2016 a 2020, después de que “numerosos empresarios” le hubieran pedido amparo ante las “presuntas irregularidades y favoritismo” en obras del alumbrado público.

En noviembre del 2021, recuerda Dorado, fue cesado por el alcalde de todos sus cargos –al igual que hizo con la coordinadora del área y al tiempo que se apartaba a un funcionario, ambos imputados después por el juez que instruye el caso Infraestructuras-- en una decisión “unilateral” sobre “la que nadie rechistó”, ha lamentado hoy el edil de Cs. Dorado ha incidido en que Bellido tomó esas decisiones sin que él estuviera imputado, algo que continúa siendo así. Por eso, y teniendo en cuenta que los contratos ahora bajo sospecha se cerraron, ha indicado Dorado, siendo entonces delegado de Contratación el propio Bellido, el concejal de Cs le ha exigido al alcalde aplicarse la misma medida y en definitiva que se autocese “Habiéndose dado las mismas circunstancias, ¿va a aplicarse así mismo el mismo rasante que empleó sobre mí al decretar mi cese?”, le ha espetado. También le ha preguntado si va a apartar al jefe de alumbrado público o si se va a decretar algún otro cese de los miembros de la mesa de contratación de aquella época.

Respuesta del alcalde

El alcalde, por su parte, le ha recomendado revisar el término “instrumentalizar” al entender que el fiscal en su decreto da a entender que los gobiernos que han sido responsables de los funcionarios de esta delegación “han sido engañados y no son responsables” de las presuntas irregularidades, porque si no hubiera llamado a declarar a alguien. También ha recordado que siendo delegado de Contratación fue él quien separó la Delegación de Infraestructuras de la mesa de contratación y ha anunciado que respecto al jefe de alumbrado se actuará de manera análoga, porque --ha dicho-- no hay ningún prejuicio hacia ningún técnico de esta casa. “Creo que la Fiscalía ha delimitado muy bien las responsabilidades judiciales y nosotros también hemos hecho lo mismo con las responsabilidades políticas”, ha asegurado el regidor dando por concluida la sesión plenaria.