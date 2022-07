La Selectividad de julio comienza este martes en Córdoba con 971 estudiantes inscritos

La Selectividad de julio se desarrollará a partir de este martes en las ocho provincias andaluzas. Un total de 971 estudiantes cordobeses se ha matriculado en la convocatoria extraordinaria de julio de las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) que se realizarán este martes 12 y el miércoles y jueves 13 y 14 de julio. De ellos, 566 son mujeres, lo que supone un 58,23% del total, según informa la Universidad de Córdoba.

Del total de inscripciones 815 matrículas corresponden a estudiantes de Bachillerato Lomce (508 de ellas, dentro de la fase de acceso y 307, de la fase de admisión). Por último, 141 matrículas corresponden a alumnado procedente de ciclos formativos.

La realización de estas pruebas se hará en un total de seis sedes habilitadas en la provincia de Córdoba, por la UCO. De ellas, una corresponde a Córdoba Capital: la Facultad de Medicina y Enfermería (Edificios Norte y Edificio Sur). Y las cinco sedes restantes se localizan en Belmez, Cabra, Montilla, Posadas y Pozoblanco.

El Vicerrectorado de Acceso y Programas de Movilidad de la Universidad de Córdoba ha habilitado un espacio en su Portal de Información para Estudiantes (PIE) donde se pueden consultar las sedes, calendario, así como toda la información de interés relativa a las pruebas.

Primera adjudicación de plazas

El portal del Distrito Único Andaluz publicó el jueves 7 de julio la primera adjudicación de plazas en las universidades andaluzas para el 2022-2023. De nuevo, Medicina fue la titulación que mayor nota exige para entrar, con un 13,452. Le sigue Enfermería, con un 12,820. El tercer grado con mayor nota de corte es Bioquímica, a la que se accede con más de un 12,788. En cuarto lugar se encuentra Veterinaria, con un 12,675. Y la nueva titulación ofertada por la UCO para el próximo curso, Biotecnología, se estrena en el top cinco de mayores notas con un 12,631. En las posiciones sexta, séptima y octava están Fisioterapia (12,539), Física (12,503) y Psicología (11,860), respectivamente.

Tras la primera adjudicación de la primera fase de admisión de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Córdoba para el curso 2022/23, al igual que en años anteriores las titulaciones de Ciencias de la Salud, es decir, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Veterinaria y Psicología, ya han cubierto su cupo de acceso, así como el nuevo grado de Biotecnología y Bioquímica.

Segunda y posteriores adjudicaciones de plazas

Una vez publicada la primera adjudicación de plazas, el alumno que ha sido admitido en la carrera de su elección debe matricularse en la titulación asignada (salvo que estén pendientes de la recepción de la documentación). No obstante, si desean modificar la titulación de mejor preferencia, podrán incluir nuevas peticiones que serán atendidas cuando no exista o se agote la lista de espera. En este caso, la matrícula ya no será obligatoria debiendo procederse a realizar una reserva de la plaza adjudicada para aparecer en la siguiente lista de admitidos.

En el caso de ser admitido en segunda preferencia o sucesivas, puede proceder reservando plaza (a la espera de la segunda adjudicación de plazas y sucesivas), haciendo desistimiento o matriculándose en la carrera asignada.

La segunda adjudicación de plazas se publicará el 14 de julio, la tercera el 22 de julio y la cuarta y última el 25 de julio.

Notas de la Selectividad

El pasado 30 de junio se dieron a conocer las notas de la convocatoria de la Pevau de junio. Teresa González Silva, del IES Aguilar y Eslava, de Cabra, consiguió la mejor nota de Selectividad de la provincia de Córdoba con un 14. Tras ella, y empatados con un 13,975, se sitúan Carmen García Guerrero, del IES Alhaken II, de Córdoba; Gorka García Sancho, del IES Manuel Reina, de Puente Genil; María Caballero Guerrero, del IES Nuevo Scala, de Rute; y Luna González Silva, del Aguilar y Eslava. Esta última es la hermana gemela de la estudiante que obtuvo la mejor nota.