El Ayuntamiento anuncia la ocupación inminente de la Pérgola y la rehabilitación de su fachada

El Ayuntamiento de Córdoba recupera de este modo la Pérgola después de haber estado en litigio desde el inicio del mandato. De hecho, Urbanismo anunció ya en octubre del 2019 que cambiaría los usos de la Pérgola para que se centrase en actividades administrativas y culturales y no dedicase espacio a la hostelería. En noviembre de ese año, la comisión municipal de licencias denegó la prórroga de la cesión pedida por Colaborativa y Zum Creativos y Urbanismo empezó a dar pasos para iniciar la nueva etapa. Con la sentencia del TSJA esos pasos son más firmes, aunque los antiguos adjudicatarios aún adeudan al Ayuntamiento parte del canon de 25.000 euros anuales que debían pagar (algo más de 100.000 euros, según cifró Salvador Fuentes).

El teniente de alcalde de Urbanismo y la primera teniente de alcalde y presidenta del Imtur, Isabel Albás, dieron a conocer hoy jueves los planes municipales para este edificio, unos planes que incluyen la rehabilitación de la fachada exterior del inmueble construido en 1929. Para esta actuación, que incorpora el tratamiento de la piedra y la reparación de algunos de los ventanales, se destinarán 50.000 euros de los remanentes.

Salvador Fuentes reconoció que estos han sido "años difíciles judicialmente hablando", pero mostró su alegría por haber recuperando "este edificio para la ciudad de Córdoba por necesidades de urgencia y excepcionales". De momento, la idea es acondicionar el ala más al sur para que puedan mudarse los trabajadores de Turismo en el menor tiempo posible y dentro de este año, ya que éste será un espacio "más vistoso" para esta delegación.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, por su parte, también subrayó la mayor visibilidad que se le dará a la gestión municipal del turismo y garantizó que el traslado se hará en "el menor tiempo posible" después de garantizar los suministros básicos del edificio, la conexión a internet y la calefacción y el aire acondicionado. "La Pérgola es un sitio espectacular donde los trabajadores del Imtur se sentirán más felices", aseguró.

Por su parte, la sede que actualmente ocupa el Imtur en la calle Rey Heredia deberá someterse, según indicó Isabel Albás, a una profunda rehabilitación para poderla ponerla de nuevo en uso. "Tiene muchísimas posibilidades en pleno casco", dijo la primera teniente de alcalde. Sobre el proyecto que las denominaciones de origen (DO) de Córdoba y Hostecor tienen desde 2020 para la creación de un centro gastronómico para promocionar los productos cordobeses en la capital y que pidieron instalar en el edificio de la calle Rey Heredia, número 22, Albás se limitó a decir que "habrá que seguir los trámites" puesto que un espacio municipal que saliera a concurso tendría que hacerlo por un procedimiento público y abierto.

Albás matiza: el Imtur no se disuelve, cambia su gestión

La presidenta del Imtur, Isabel Albás, se refirió a la anunciada disolución del instituto, una exigencia expresada por Vox a cambio de su apoyo a los presupuestos municipales de este año, ahora que se plantea el traslado de sus trabajadores. Albás no habló de plazos ni de cuándo se producirá la liquidación del instituto creado en el mandato anterior y se limitó a matizar que "no se trata de disolver el Imtur, sino de buscar la excelencia en la gestión". La primera teniente de alcalde considera que "no importa cómo se llame (el organismo), sino mejorar el modelo de gestión" y que en ese sentido no se pueden emplear términos tan drásticos. Por otro lado, recordó que precisamente ahora están en el Imtur y en el resto de organismos municipales en pleno proceso de estabilización del empleo a exigencia del decreto ley del Gobierno central para la regulación del empleo interino en las administraciones públicas.