El TSJA da la razón a Urbanismo y le permite anular la cesión de la Pérgola

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba tiene una nueva sentencia que avala los pasos que está dando para dar de nuevo uso al edificio de la Pérgola, situado en los jardines Duque de Rivas. El consejo rector tomará conocimiento el próximo miércoles de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que desestima el recurso de apelación interpuesto por la unión temporal de empresas integrada por Colaborativa y Zum Creativos contra el fallo judicial dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 en junio del 2021, hace ahora un año. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. De esta manera, el TSJA rechaza el recurso planteado contra la sentencia que avalaba la conclusión de la cesión de la Pérgola, que estuvo gestionada hasta hace tres años por Colaborativa y Zum Creativos, que quería que se prorrogase esa concesión pero Urbanismo le puso fin porque tenía otros planes para el edificio.

Hay que recordar que en este proceso judicial la adjudicataria defendió en primera instancia que el pliego de condiciones del contrato firmado en diciembre del 2014 preveía la posibilidad de prórroga transcurridos cinco años. Además, la unión temporal argumentó que se había declarado extinguida la concesión sin haber tramitado el procedimiento de audiencia, que se habían incumplido los plazos y que no se le habían abonado los 35.871 euros por los desperfectos reparados. En cambio, el Ayuntamiento defendía que la prórroga no era automática ni obligatoria y achacaba a la concesionaria incumplimientos en el abono del canon. El fallo judicial de hace un año concluía que la denegación de la prórroga es "conforme a derecho" y que no tiene sentido la indemnización.

La sentencia del TSJA recuerda que el fallo recurrido ya exponía que Urbanismo no estaba obligado a admitir la prórroga sino que le bastaba oponerse a ella y no aprecia "indefensión" de la concesionaria al constar la justificación de la denegación "por la necesidad de revisar los usos del inmueble" y optar por "un nuevo modelo mixto en el que coexistieran usos de gestión privada y usos públicos municipales (culturales y de promoción de la ciudad)".

El uso de la Pérgola lleva tiempo esperando que concluya la vía judicial. La intención del gobierno municipal es trasladar allí a los trabajadores del Imtur, que están en la calle Rey Heredia, y utilizar parte del edificio como sala de exposiciones. De hecho, y según fuentes municipales, ya hay comprometido espacio para las exposiciones e incluso no se descarta utilizarla provisionalmente como edificio anexo a Urbanismo en caso de que el organismo municipal necesite espacio si se realizan en su sede obras menores.

Urbanismo anunció en octubre del 2019 que cambiaría los usos de la Pérgola para que se centre en actividades administrativas y culturales y no dedique espacio a la hostelería. En noviembre de ese año, la comisión municipal de licencias denegaba la prórroga de la cesión pedida por Colaborativa y Zum Creativos y Urbanismo empezaba a dar pasos para iniciar la nueva etapa.

Por otro lado, el consejo rector tomará conocimiento de los procedimientos judiciales en los que se debe personar la Gerencia de Urbanismo, entre ellos, uno con motivo del recurso interpuesto por la empresa Vialex, la adjudicataria de las obras de terminación del primer tramo de la ronda Norte, puesto en servicio el año pasado. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 ha emplazado a Urbanismo en un procedimiento abierto "contra la inactividad administrativa por impago de intereses moratorios devengados como consecuencia de la demora en el pago de las certificaciones" de obra.