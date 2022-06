La Junta Electoral de Córdoba ha hecho públicos los espacios donde a partir del 3 de junio, día de inicio de la campaña electoral de los comicios andaluces, los partidos políticos y coaliciones podrán celebrar en Córdoba capital sus actos electorales hasta el viernes 17 de junio. De este modo, las formaciones ha tenido que solicitar a la Junta Electoral el uso de estos espacios para no colisionar con los del resto de formaciones, y solo podrán celebrar en estos enclaves actos de carácter propagandístico.

Los partidos que no lo hayan hecho de manera previa, tendrán que solicitarlo a la Junta Electoral de Zona que determinará qué hacer caso por caso concreto. El PSOE, por ejemplo, no ha presentado solicitudes de espacios públicos a la Junta Electoral al haber diseñado una campaña de “tú a tú”, que de momento no necesitará plazas de grandes dimensiones. En esta misma tesitura está el PP, que tampoco ha querido solicitar sitios en la calle porque su campaña busca un tono menos de mitin y arenga, y más de encuentro social o profesional para lo que han elegido lugares como el patio del Palacio de Congresos. Otros, como Vox, han reservado preventivamente y por si acaso los necesitaran más espacios públicos de los que podrán emplear desde el viernes 3 de junio al viernes 17.

Además de estas plazas públicas, los partidos pueden acudir a cualquier espacio privado o cerrado de ámbito público para desarrolllar sus actos o mítines.

De este modo, en Córdoba capital y sus barriadas periféricas podrán celebrarse actos electorales en los siguientes enclaves:

-Plaza de la Corredera

-Plaza del Mediodía

-Plaza de Lahore

-Plaza de Cañero

-Pasaje Pantoja

-Explanada junto a la Plaza de toros

-Plaza de Andalucía en Cerro Muriano

-Explanada entre Grupo Escolar y los bloques de viviendas en Alcolea

-Plaza junto al centro cívico Rafael Villar, en El Higuerón

-Plaza frente a la escuela en Santa María de Trassierra

-Explanada de la escuela, calle Séneca en Encinarejo

-Plaza de la Marina Española

-Plaza de Valdeolleros

-Explanada entre la avenida de la Arruzafilla y la calle Joaquín Sama Naharro

-Plaza de la Juventud

-Plaza del Jazmín

-Plaza de Electromecánicas

-Parque Elena Moyano 'Madre Coraje'

-Plaza de las Tendillas

-Avenida del Gran Capitán (zona peatonal entre la plaza de San Nicolás y Ronda de los Tejares)

-Plaza de Costa Sol

-Parque Juan Carlos I

-Zona adyacente a glorieta Conde de Guadalhorce y plaza de los periodistas

-Plaza junto a Zoco Córdoba

-Colegios electorales

Además de estos espacios públicos, la Junta Electoral Provincial ha aprobado ubicaciones electorales en todos los municipios cordobeses.