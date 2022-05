Juanma Moreno se saca el bono del Mayo Festivo y vuelve a Córdoba para visitar los Patios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a Córdoba en un intervalo inferior a cinco días y de nuevo para visitar una fiesta del Mayo Festivo cordobés, del que parece haberse sacado el bono. Si el jueves pasado improvisó un baño de multitudes por las Cruces de Mayo, hoy la visita ha sido a los Patios de Córdoba en el segundo día del concurso. "Estoy muy enganchado a Córdoba y cada vez que tengo un huequito, me escapo", ha declarado a una televisión local. ¿Vendrá a la Feria de Mayo? "Pues claro, pero vestido de corto no, que no quiero salir en todos los memes", ha añadido bromista. El año pasado, Juanma Moreno también visitó Córdoba estos día y conoció los recintos de Martínez Rücker 1 y Céspedes 10.

La cercanía de la campaña electoral, que oficialmente se inicia el 3 de junio para concluir en el esprín del 19J, difumina los límites entre la visita del presidente andaluz y la del candidato a la Junta de Andalucía, que ha tardado en llegar al Palacio de Viana desde la calle Moriscos dos horas y sin pararse --no por ganas sino por lo apretado de la agenda-- en el Rincón de las Beatillas (no todo pueden ser perritos, presidente). Juanma Moreno no ha escatimado ni una fotografía ni una conversación con todo el que se le ha acercado en una Córdoba con bullicio de turistas en los patios. "Los patios son una referencia cada vez más internacional. Córdoba es una maravilla todo el año, pero en mayo no te la puedes perder", ha reconocido ante un grupo de jubilados de Telefónica de Málaga, los pistachitos, a los que se ha encontrado en la plaza de San Agustín.

Antes, Moreno había iniciado el recorrido en la fuente de la Piedra Escrita, donde lo esperaban numerosos cámaras y fotógrafos, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo, así como miembros del PP como Adolfo Molina, presidente del partido en la provincia, Beatriz Jurado o Miguel Ángel Torrico. Los populares, por cierto, aún no han presentado su lista a las elecciones autonómicas por la provincia de Córdoba, que encabezará según las quinielas el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre y donde esperan mejorar sus últimos resultados (obtuvieron tres diputados en 2018 y hay sondeos internos que les dan entre 5 y 6).

Córdoba es una maravilla todo el año, pero en mayo no te la puedes perder. La Fiesta de los Patios es cada vez una mayor referencia nacional e internacional.



Hay mucha alegría, turismo e interés. #Andalucía está de moda. pic.twitter.com/sYmuQkWUTx — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 4 de mayo de 2022

"Una mayoría serena frente a la radicalidad"

La primera visita ha sido al patio de la calle Pastora 4, propiedad de Rafael Barón, presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas y un o de los cordobeses que mejor conoce la fiesta, que ha explicado al presidente andaluz la idiosincrasia de los patios y algunos de los secretos del suyo propio, que cumple 20 años de su primera inclusión en el concurso. A su salida, el presidente andaluz ha atendido a los medios de comunicación concentrados en una calle de apenas 3 metros de anchura, y ha respondido a preguntas sobre los datos del paro, de los que ha sacado pecho; sobre las elecciones andaluzas, cuando ha eludido hablar de Macarera Olona y si su proclamación como candidata movilizará al electorado de izquierdas, y ha preferido señalar que no hablará de otros y que su objetivo es lograr "una mayoría serena frente al ruido, la radicalidad y los extremos"; y preguntas sobe su teléfono móvil, por el que hace unos días --ha reconocido-- preguntó a los servicios informáticos de la Junta, a raíz de la polémica surgida con Pegasus, por si estuviera pinchado. Por último, Moreno ha sido preguntado por el recurso en la causa de los ERE que llega hoy al Tribunal Supremo y a lo que ha respondido que lo único que le preocupa es que se devuelva el dinero defraudado.

Como un niño de Primera Comunión

A continuación, el presidente y candidato a la Junta ha paseado por San Agustín y saludado a sus vecinos, y a las decenas de turistas que pululaban a mediodía por la zona --de Jaén, Cádiz, Málaga, Sevilla y Suiza-- y con muchos de ellos se ha hecho fotos o selfies, en función de la destreza del cámara. Para completar el álbum, el cortejo se dirigió al Palacio de Viana (en jornada de puertas abierta y que ya visitó en un consejo de Gobierno celebrado en diciembre del 2019), donde fue recibido por su director, Leopoldo Izquierdo, y donde la prensa lo ha retratado en sus patios más emblemáticos. "Dejadle ya de hacerle fotos que parece un niño de Comunión", ha bromeado un asistente. En el palacio se ha acercado al mercadillo organizados por profesores y alumnos del Colegio de Educación Especial Santo Ángel de la Fundación Cajasur.

Desde ahí y ya en coche (sino no llega ni pasado mañana), se han dirigido a ver un patio más en el barrio de San Basilio, el de Martín de Roa 7, donde lo esperaba Rosa María Collado, su propietaria. La previsión de su equipo era almorzar en el Mercado Victoria y de ahí salir hacia Guadalcázar, el pueblo de José Antonio Nieto, y La Carlota, el de la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín. El presidente andaluz le da, como ven, a todos los palos del flamenco.