Juanma Moreno improvisa un baño de multitudes en las cruces de Córdoba

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha improvisado esta tarde un baño de multitudes en Córdoba. Aunque no estaba previsto su paso por la capital, tras la visita realizada esta tarde a Lucena, Moreno Bonilla no ha querido desaprovechar la oportunidad de disfrutar de la primera cita del Mayo Festivo y ha convocado a los medios a un paseo por las cruces de mayo que se han inaugurado este jueves. Ha tenido suerte porque ha llegado justo después del chaparrón vespertino.

Acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado del Gobierno, Antonio Repullo; el portavoz del PP en el Parlamento y exalcalde, José Antonio Nieto, entre otras autoridades, a las que se ha sumado después el consejero de Salud, Jesús Aguirre, Juanma Moreno ha brindado con vino de la tierra y hasta se ha parado para degustar un clásico cordobés como los perritos del bar Lucas. El recorrido empezó por la cruz instalada en la plaza de la Trinidad, donde un aluvión de militantes y ciudadanos anónimos se han acercado para saludarle y hacerse fotos con él, aunque también se ha escuchado a una espontánea que le ha pedido que solucione el problema de los fijos discontinuos.

A preguntas de los periodistas, el presidente de la Junta, cuyo jefe de prensa ha insistido en que venía en calidad de presidente y no como candidato del PP en las próximas elecciones, ha cuestionado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado el decreto anticrisis con el apoyo de Bildu y ha considerado "un error" que lo haya hecho sin contar con "el PP que es el principal partido de la oposición y la alternativa de gobierno". Según Moreno Bonilla, "Feijóo le ha hecho unas propuestas muy serias, muy serenas que no han sido tomadas en cuenta y ha preferido los votos de Bildu, algo que me ha producido una gran decepción porque creo que la España constitucional debe estar unida y el PSOE debería sintonizar con un partido europeísta y moderno como el nuestro más que con Bildu o con los independentistas". Respecto a la decisión de Vox de elegir a Macarena Olona como candidata a las andaluzas, no se ha querido pronunciar porque, ha dicho, respeta al resto de fuerzas políticas, tras lo cual ha dado la bienvenida a Olona como candidata.

Sin mascarilla ya tanto él como el resto de autoridades, Moreno Bonilla ha mostrado su satisfacción porque Andalucía haya podido reducir las cifras de la pandemia "gracias al esfuerzo colectivo" y retomar así la normalidad y las fiestas populares de la primavera, que en su opinión, significan "economía, tradiciones, felicidad y la esencia de esta tierra". Según el presidente, los andaluces pueden darse la enhorabuena por ello, aunque ha pedido que "seamos prudentes a la hora de divertirnos".

También lanzado unos cuantos piropos a Córdoba, una tierra a la que viene bastante a menudo y de la que le gusta especialmente "que está llena de gente hospitalaria y cariñosa" que le hace sentir como en casa nada más llegar y que cuenta además con "una gastronomía estupenda y un patrimonio sin igual". Según Juanma Moreno, le gustaría venir todas las semanas, pero como no puede, lo intenta cada quince o veinte días. Tanto le debe gustar que esta noche dormirá aquí, ya que mañana participará en otro acto en Encinarejo.