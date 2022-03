En 2021 se registraron un 17,15% más de pasajeros que en 2020, 13.047.795 usuarios en total, una cifra aún alejada de los 19.727.000 viajeros del 2019, antes del covid. En 2022 la tendencia alcista sigue en Aucorsa que sigue recuperando pasajeros perdidos durante la pandemia. De este modo, el mes de febrero se cierra con una cifra global de 1.161.569 usuarios, es decir, 292.756 más que el mismo mes del 2021, lo que supone un incremento del 33,70%. Dicho porcentaje se suaviza en el acumulado al 27,59% con los datos de pasajeros que llevamos en 2022. Las que más crecen son las líneas 18, la 3 (Albaida-Fuensanta) y la 7 (plaza de Cañero-hospital Quirón). El día de febrero con más usuarios fue el jueves 24, con 54.605, un 42,61% más que el mismo día de hace un año.

En cuanto al importe neto de la cifra de negocio, Aucorsa cierra con 7,68 millones frente a los 6,21 del 2020; así como un resultado de explotación de 42.062 euros (396.678 el año anterior) y un resultado global del ejercicio que asciende a 150.030 euros, frente a los 515.431 del año anterior. El importe en sueldos y salarios asciende a 19.193.281 euros en una plantilla activa de 369 trabajadores, después de que hayan accedido a la jubilación parcial 8 trabajadores y 13, a la definitiva. La edad media de la empresa se sitúa en 49,38 años.

En su informe de gestión, los responsables de Aucorsa recuerdan que en 2021se ha realizado un estudio de las necesidades de los polígonos, en colaboración con CECO y la Mesa de los Polígonos, con el resultado de la incorporación de líneas especiales a los polígonos, en concreto a Las Quemadas, la Torrecilla y Chinales, con un aumento progresivo de su utilización desde su puesta en marcha en el mes de mayo, y la consecuencia inmediata de la reducción del tráfico privado en los accesos principales.

Además, se han planificado dos nuevas rutas para las urbanizaciones colindantes a Alcolea y la zona de Huerta de Hierro y Maestre Escuela, cuya implantación se ha hecho efectiva ya en los primeros meses del año 2022. Por otro lado, se ha vuelto a poner en marcha el Plan especial de Fútbol, recuperando un servicio que facilita el traslado a los partidos de futbol y evitando la utilización del vehículo privado; y se ha recuperado el total del itinerario y del horario original de la línea que atraviesa el casco histórico, la línea C2, interrumpida por falta de autonomía de los vehículos eléctricos que la cubrían.

Parte de lo anterior ha sido posible gracias a la incorporación de cuatro nuevos minibuses adquiridos por la empresa, con distintas posibilidades de uso y una mayor personalización de los servicios a cubrir, dotando de una mayor versatilidad al conjunto de la flota.

De qué se quejan los usuarios de Aucorsa

En el ejercicio 2021, Aucorsa ha tramitado un total de 703 incidencias entre consultas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. En concreto, 305 fueron consultas, 61 fueron sugerencias, 324 reclamaciones y 13 felicitaciones. Estas quejas suponen apenas que un 0,005% de los 13 millones de viajeros que tuvo la empresa municipal plantearon algún tipo de queja.

De las 703 incidencias, 119 de ellas han llegado a través del email de Aucorsa (aucorsa@aucorsa.es), 8 de ellas han sido recibidas mediante hojas de reclamaciones, 571 han llegado a través del gestor de consultas, reclamaciones y sugerencias de la web www.aucorsa.es, mientras que cinco han llegado por otras vías.

De las 703 incidencias recibidas por los usuarios, 112 de ellas son sobre conductores. En concreto, 107 son reclamaciones, 4 sugerencias y 1 consulta. Además, también se han producido 13 felicitaciones. Los motivos de las quejas son conducción agresiva (18); dejar entrar sin mascarilla (3); no abrir la puerta (12); no llevar mascarilla; pasar de largo (18); el trato del conductor (39); no facilitar rampa (1); abrir fuera de la parada (3); conducta inapropiada (3); no facilitar cambio (4); patinete (2) y estaciona mal (1).