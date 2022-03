Córdoba se moviliza para la gran manifestación del 20M Rural en Madrid y acude este domingo con la presencia masiva de todas las organizaciones agrarias y ganaderas presentes en la provincia. Más de 80 autobuses salen de madrugada hacia la capital de España desde todas las comarcas y se sumarán a los 1.500 que se espera que lleguen del resto del país. El AVE colgó hace días el cartel de no hay billetes. Los organizadores prevén la asistencia de más de 200.000 personas en esta gran demostración de fuerza del mundo rural y las palabras que se usan en torno a la cita son grandilocuentes para subrayar la relevancia del momento: "la cita es histórica porque lo que está en juego es el futuro del campo". La protesta del campo está enmarcada además en un complicado tablero con el incremento de los costes de la energía y de las materias primas, la sequía, el conflicto bélico de Ucrania y el paro de los transportistas en España.

En Córdoba, Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, la Federación Andaluza de Caza y la Asociación de Rehalas de Córdoba llevan meses preparando esta manifestación nacional en defensa de la actividad agraria, de la caza y de la cultura rural. Bajo el lema 20M Rural. Juntos por el campo, los participantes exigirán medidas ante los numerosos problemas que han conllevado a la grave crisis del sector agrario, el riesgo de despoblamiento en algunas zonas del país. "La reforma de la PAC, insuficiente para resolver los problemas de renta de los hombres y mujeres del campo; unos costes cada vez más desorbitados y que se prevé que irán en aumento como consecuencia de los conflictos geopolíticos; las dificultades para que los jóvenes se incorporen a la agricultura; una legislación ambiental excluyente y sin visión social; el desprecio a la ganadería extensiva y una ley de bienestar animal desorientada o la falta de agua y de las infraestructuras necesarias para preservarla" son algunos de los argumentos que movilizan al campo español y al sector de la caza, que se siente "despreciado".

Presencia de PP y Vox

Los convocantes han recalcado el carácter apolítico de esta movilización, porque quieren que los únicos protagonistas de esta jornada de protesta sean agricultores, ganaderos, cazadores y todo el mundo rural. Sin embargo, el anuncio de que PP y Vox acudirán a la cita ha despertado las críticas del ministro de Agricultura, Luis Planas, que lamentó el pasado viernes en Cáceres que se politice la manifestación de este 20M, ya que considera que el campo español "merece comprensión y respeto" y "quiere ser escuchado" . El ministro manifestó que "cualquier interferencia o manipulación política" en las reivindicaciones del mundo rural "no tiene sentido, sobre todo, por parte de quienes teniendo oportunidad de apoyarlo no lo han hecho".

Más movilizaciones

El 20M se enmarca dentro de un amplio calendario de movilizaciones que se ha desarrollado a lo largo del último año por las diferentes provincias españolas y comunidades autónomas. En Córdoba hubo una caravana y manifestación el pasado 21 de diciembre, mientras que el 25 de febrero fueron centenares las personas de la provincia que acudieron a la movilización regional celebrada en Sevilla.

Los representantes del mundo rural cordobés esperan que las administraciones tomen nota lo antes posible de una situación cada vez más difícil que se complica frente un escenario mundial incierto. Organizaciones agrarias, cooperativas y cazadores recuerdan que, ante dificultades extremas como las causadas por la pandemia, es el mundo rural el que “alimenta” a toda la población y muestran “su compromiso, su resiliencia y, sobre todo, su condición de sector altamente estratégico para la supervivencia de la sociedad”.

A partir de las 11 y desde plaza de Carlos V

La manifestación está previsto que empiece a las 11.00 horas en la Plaza Emperador Carlos V, para llevar a cabo su protesta frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha. Posteriormente, la concentración recorrerá el Paseo de la Castellana para llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que según los organizadores es "una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español" con medidas como la protección del lobo, entre otras.

Así, los manifestantes mostrarán su malestar ante tres de las cuatro administraciones "responsables de la difícil situación" que atraviesa el mundo rural español. Los organizadores han hecho un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural, conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de un mundo rural vivo.

Planas defiende su gestión

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su respeto "absoluto" a las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias, pero ha defendido su gestión y la del Gobierno en esta materia. "Me siento rural, pero cuando veo que determinadas cosas que se están haciendo, se están reivindicado o algunas que no son compatibles con la normativa española o europea me causa cierta perplejidad", ha señalado esta semana en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Tras afirmar que "siempre" ha luchado por la libertad y la democracia, Planas ha expresado su respeto "pleno y absoluto" a las manifestaciones, si bien ha afirmado que "buena parte" de las peticiones propuestas por los convocantes "van exactamente en la dirección que se plantea".