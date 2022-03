Los supermercados de Córdoba han hecho acopio de productos y mercancías esta semana, pero miran ya con preocupación la semana que viene si la huelga de los transportistas convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera no cesa. De hecho, avisan de que si no se soluciona el conflicto empezará a haber problemas de escasez con algunos productos. Además temen que la actitud de los consumidores, que han acudido a las tiendas con miedo al desabastecimiento, colabore en esta espiral y aunque las superficies comerciales están con los almacenes "a rebosar" si la gente sigue con el acopio "los productos terminarán por escasear", indican a este periódico fuentes de supermercados Piedra.

En la misma línea se pronuncia Álvaro González Zafra, director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación (CAEA), que expresa su preocupación por "la gravedad de la situación porque no fluye la cadena de distribución, que se ha roto, sobre todo desde el origen". El portavoz de la patronal alimenticia lamenta que los transportistas, quieran o no secundar la huelga, se han quedado en sus casas por miedo a los piquetes y a las represalias. "Compartimos sus reivindicaciones, nosotros también tenemos transporte, pero no las formas que están empleando", indica Álvaro González que ayer se reunió con el delegado del Gobierno en Andalucía para trasladarle la situación "crítica" del sector y pedirle que tomen medidas para restablecer el orden. Desde CAEA alertan de que el acopio extraordinario que los supermercados hicieron el fin de semana pasado empezará a acabarse, en cuanto a productos perecederos, a finales de la semana que entra.

Qué productos faltan

En las superficies comerciales y tiendas de comestibles sigue habiendo falta de productos frescos como la carne (especialmente pollo) "que está entrando a cuentagotas", apuntan las mismas fuentes. Lo mismo ocurre con el pescado, que mantiene cerrados la mayoría de los puestos de los mercados de abasto como el de la Corredera o el Marrubial y , por ejemplo, la mitad de las pescaderías de Supermercados Piedra. Los que están abriendo tiran de congelador y de pescado de pisifactoría. Es prácticamente imposible encontrar hoy boquerones, bacalaíllas, pescada o pijotas.

Los reponedores no dan abasto reponiendo productos lácteos, sobre todo leche. "Según la hora y la tienda es imposible encontrar leche", comenta Antonia, una clienta de Mercadona que no logró comprarla ayer por la tarde y ha tenido que regresar esta mañana.

Mercacórdoba esta madrugada: total normalidad

La situación de Mercacórdoba esta madrugada ha sido de "total normalidad" y con ausencia de piquetes, según explica el presidente y teniente de alcalde, Antonio Álvarez. El viernes por la tarde sí hubo una concentración de un centenar de transportistas, muchos acompañados por sus familias, a las puertas del mercado, pero ni impidieron el paso de vehículos ni protagonizaron incidente alguno.

Respecto al abastecimiento de frutas ha sido "el normal comparado con el sábado anterior, incluso un poco superior", según Álvarez. De este modo, los mayoristas y las empresas de transporte han podido hacer el aprovisionamiento directo y han abierto todos los operadores de Mercacórdoba. En lo que se refiere al mercado de pescados, el abastecimiento sigue siendo mínimo, la entrada de género no ha sobrepasado el 20% y solo han abierto cuatro de los once mayoristas que operan en Córdoba. "Eso pone de manifiesto la escasez que se está produciendo con lo que la afluencia de minoristas al mercado de pescados y marisco ha sido de un 25%", comenta el presidente de Mercacórdoba