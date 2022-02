21 años después de que el Ayuntamiento de Córdoba decidiera construir el Palacio del Sur en una parcela de Miraflores, el espacio donde ahora la empresa Riff Producciones aspira a levantar un auditorio, sigue sin estar ordenado urbanística y administrativamente y ni siquiera es propiedad municipal en su totalidad. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha explicado hoy que el organismo autónomo trabaja para ordenar desde el punto de vista registral dicha parcela, “al igual que ha tenido que hacerse en el campo de fútbol del Arcángel y en su entorno”. En el caso del estadio, el Ayuntamiento desveló también en diciembre del 2020 que no era propietario de toda la infraestructura.

De este modo, la parcela no es aún 100% propiedad municipal porque hay una decena de propiedades que fueron expropiadas en su día por el Ayuntamiento de Córdoba pero por una u otra cosa no se registraron a nombre de la ciudad. Salvador Fuentes ha asegurado que se trabaja para poner todo eso en orden, aunque no es tarea fácil porque algunos de los propietarios anteriores ya han fallecido y ahora Urbanismo se está teniendo que poner en contacto con los herederos legales de esas personas.

Entre los primeros interesados en que el Ayuntamiento ponga en orden este solar está la empresa Riff que planteó en julio del 2020 un proyecto de construcción de un auditorio planteado para la zona de Miraflores de la capital cordobesa. Aunque hace unos meses, en abril del 2021, el presidente de la GMU y teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, era más optimista y pensaba que en ese mismo mes de mayo podría estar ya licitado el proyecto urbanístico para el auditorio, la realidad es que antes de que eso suceda habrá que poner en orden desde el punto de vista urbanístico la parcela.

El suelo solicitado está destinado en nuestro ordenamiento urbanístico a equipamiento cultural con consideración de dominio público, por lo que el Ayuntamiento tiene que sacarlo a concurso para su cesión.

El proyecto de Riff

El proyecto de Riff Producciones, presupuestado en 40 millones, pasa por levantar un auditorio, un hotel de gran formato (unas 200 habitaciones) y dos plantas de aparcamiento subterráneo. El edificio constaría de planta baja, dos plantas y de una terraza. En total, serían unos 17 metros de altura en una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados.

La promotora musical cordobesa aseguró este verano, cuando se conoció esta idea, que contaba con financiación de empresarios locales para levantar este ambicioso proyecto, que se pagaría en parte con los usos aparejados (el hotel principalmente). La idea partía de la necesidad de que la ciudad contase con un recinto cerrado para conciertos y eventos grande. De hecho, el proyecto arquitectónico, que cuenta con la firma del arquitecto cordobés Rafael Castelló, persigue dotar a la ciudad de un auditorio con el doble de aforo del que tiene el único lugar techado para conciertos de la ciudad, el Gran Teatro, que cuenta con 992 butacas. Es por eso que el nuevo auditorio podría ofrecer en torno a 2.000 localidades.