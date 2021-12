La plantilla de la cementera Cosmos en Córdoba ha protestado este martes frente a la fábrica y ha asegurado que la empresa ya ha anunciado a sus subcontratas que rescindirá los contratos con las mismas a finales de año. El presidente del comité de empresa, Delfín Fernández, ha aseverado que se han enterado a través de esas subcontratas de que la relación laboral entre las empresas acabará este mismo año y ha denunciado que Cosmos dé este paso en pleno proceso de negociación.

La cementera ya ha confirmado que a partir del año que viene apagará el horno de clínker y que lo encenderá en muy contadas ocasiones. Las razones que esgrime la fábrica es que no es rentable encender el horno debido a los altos costes energéticos que supone y el actual precio de la luz. Esto supondrá que la plantilla se vea claramente mermada.

A pesar de que ya se han producido algunas reuniones entre empresa y trabajadores para buscar una solución conjunta, lo cierto es que la plantilla no comparte las razones que Cosmos aporta para apagar el horno de clínker. Según ha apuntado Fernández, la producción de cemento ahora mismo en Cosmos es viable, tanto que se venden entre 1.500 y 2.000 toneladas de cemento al día, con el sector de la construcción en auge y con dos años seguidos de beneficios.

Los trabajadores creen, por lo tanto, que la empresa tiene otros planes para Córdoba, que pasan por prácticamente cesar la actividad y concentrarse en una nueva planta adquirida en Badajoz (más nueva y con más capacidad) y en una posible adquisición de otra más en Málaga.

"Si el horno no marcha no podemos estar todos", ha reconocido el comité de empresa. Ahora mismo, en Cosmos trabajan unas 50 personas con puestos fijos, pero se calcula que por cada puesto directo hay otros tres indirectos, es decir, que las consecuencias de paralizar gran parte de la actividad afectará a muchos empleados. Si bien la plantilla es consciente es de que paralizar el horno de clínker supondrá una merma de los trabajadores, no está de acuerdo con los cálculos que hace la empresa.

La negociación que está sobre la mesa habla de un tercio de trabajadores quedándose en Cosmos Córdoba, de otro tercio marchándose a otras fábricas de la firma y del tercio restante siendo despedidos (intentando que sean los más mayores). Sin embargo, Fernández ha apuntado que un tercio de los trabajadores, que serían unos 15, es insuficiente para asumir el trabajo. Y ha recordado que los trasladados pueden llegar a ser traumáticos porque separarán a familias.

La opinión de los sindicatos

Por su parte, el responsable de la Federación de Industria de UGT Córdoba, Pedro Téllez, ha pedido a la empresa claridad y ha propuesto también la creación de cláusulas de salvaguarda. Estas cláusulas, ha detallado, podrían suponer el regreso de los trabajadores despedidos o enviados a otras fábricas una vez la actividad de la Córdoba se recupere y con el objetivo de que sus puestos no se cubran con empleados con peores condiciones laborales.

Por CCOO ha hablado Antonio Salazar, quien ha acusado a la empresa de ejercer "maniobras no negociadas", como es rescindir el contrato con las subcontratas, y que ha hablado directamente un "proceso no justificado", en relación a todos los despidos que se esperan.

Aunque la próxima reunión entre empresas y trabajadores estaba planteada para este miércoles 22 de diciembre, la plantilla ya ha anunciado que no acudirá como modo de protesta y emplaza a la firma a sentarse de nuevo el próximo 27 de diciembre.