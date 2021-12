La joven de 20 años Sandra Camacho Cano, atleta del club Córdoba Patrimonio de la Humanidad, donde practica la velocidad, el salto de longitud y triple salto, y que también es estudiante de Derecho, ha sido elegida para representar al rey Melchor en la cabalgata de Córdoba mediante un sorteo celebrado en la noche de este jueves en el Ayuntamiento.

La recién seleccionada, residente en el barrio del Guadalquivir, llevaba presentándose al sorteo desde los 18 años motivada por el padre de una amiga suya, que también se presentaba, y cuando sonó su nombre en el salón de plenos del Ayuntamiento no se lo podía creer. "Me he puesto a gritar", ha reconocido la joven a los medios, a los que ha reconocido haber vivido el sorteo "con mucha tensión".

Sandra Camacho Cano ha comentado a este diario que ahora mismo se encuentra "en una nube" y que en lo único que piensa respecto al ansiado día de la Cabalgata de Reyes es en "repartir muchísima ilusión". La nueva rey Melchor confiesa que no ha pedido demasiado a sus majestades este año, "solamente algo para decorar mi habitación, pero no mucho más, quiero felicidad para mi familia", ha explicado y, en lo que se refiere a los cordobeses, desea para todos ellos "dinero y muchos viajes, para que puedan salir a conocer mundo".

El nombre de la seleccionada se ha conocido después de una primera extracción, pero al no aparecer la persona seleccionada, tuvo que repetirse el sorteo y esta vez fue Sandra Camacho la elegida para ser la nueva rey Melchor que colme de regalos y buenas emociones a todos los públicos en la cabalgata real.

Por el momento, la ciudad sabe que el rey Baltasar que acompañará a su majestad Melchor será un representante de la peña Los Tenorios. Solo falta saber el nombre de la agraciada o el agraciado que ocupe el puesto de Gaspar.