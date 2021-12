La Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad de Córdoba manifestó este viernes que el barrio «no puede ser el aparcamiento de la ciudad». Así lo expresaron los vecinos, quienes mostraron su «descontento con la actitud de la Delegación de Movilidad que, en casi dos años de mandato, no ha dado ningún tipo de solución al problema de los aparcamientos».

En una nota, la asociación señala que «cada día que pasa es más difícil que la vecindad pueda aparcar en sus propias calles», pues cuando el turismo vuelve a pisar las calles de Córdoba «es imposible que los vecinos encuentren aparcamiento». A todo ello se suma que también «se ha incrementado la contaminación acústica y atmosférica, que es la más peligrosa por la intensidad de trafico y velocidad».

Así, las calles del entorno de la Calahorra, desde hace tiempo, «todos los días están llenas vehículos, que en su mayoría no son de personas residentes», todo ello mientras «los terrizos existentes en la avenida de Fray Albino no están acondicionados para el aparcamiento, no tienen vigilancia y aun así se llenan de vehículos y de caravanas, imposibilitando el aparcamiento vecinal».

Por ello, reclaman al Ayuntamiento de Córdoba la restricción de aparcamiento a los no residentes durante los días de celebración de eventos, que se habilite para aparcamiento el terrizo de la avenida del Campo de la Verdad, el uso de la tarjeta Acire para residentes y la utilización pública de los solares de la zona, así como un mayor servicio de autobuses.