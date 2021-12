El programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano, avalado y financiado con el apoyo del Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, promueve la incorporación de la población gitana al mundo laboral, centrándose en la cualificación profesional, la formación y el apoyo a la creación de empresas en personas gitanas. El pasado 1 de diciembre se celebró un acto en Madrid con motivo del vigésimo aniversario del programa, donde se evaluaron los resultados y el impacto de Acceder a lo largo de estos 20 años. El estudio cuantitativo recoge que han participado en este programa 109.875 personas en toda España, de las cuales 3.237 son cordobeses y un 70,25% de ellos son gitanos y gitanas. De este grupo de personas son 33.344 los que han logrado un empleo, 968 en Córdoba, de los cuales el 71% son gitanos y el 58% son mujeres, ya que la incorporación en el mercado laboral de las mujeres gitanas es otro de los factores importantes del programa.

El coordinador provincial de la Fundación Secretariado Gitano en Córdoba, Francisco Jiménez, explica que el perfil de los participantes de Acceder son personas jóvenes y gitanas, y respecto a la participación de los gitanos cordobeses en este programa, Jiménez detalla que «se ha mantenido el número de personas desde que se empezó, en torno a las 150 personas anuales». Jiménez subraya la importancia del trabajo en itinerarios individuales personalizados. «Trabajamos con un equipo multidisciplinar en una línea de continuidad individualizada y personalizada en función de las habilidades y competencias de las personas», explica Jiménez.

Por otro lado, en lo que respecta a los trabajos en los que se ha formado a los usuarios, destaca la presencia del sector servicios. Sin embargo, «en los últimos años hemos visto que hay que focalizar en los empleos de mayor calidad como puede ser el ámbito tecnológico, en la que hemos realizado formaciones con Google y Telefónica», explica Jiménez.

Este es el caso de Melisa Cano, una joven gitana cordobesa que se interesó en el programa Acceder con el objetivo de encontrar un hueco en el mundo laboral. Cano comenzó en una formación de monitora de comedores en escuelas infantiles impartido desde el Programa Calí, pero tiempo después pensó que quería trabajar en algo que tuviera más futuro. Por ello, realizó el curso on line de soporte de tecnologías de la información de Google, gracias al cual dispone de las competencias necesarias para la asistencia en el ámbito de las nuevas tecnologías. Esta formación es parte del proyecto Empleando Digital+ de la Fundación Secretariado Gitano, cofinanciado por el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social del FSE.

En cuanto a las empresas que han participado, Cano tuvo la oportunidad de realizar sus prácticas en la empresa de informática de la Diputación de Córdoba, Eprinsa. «Aprendí bastantes cosas, estaban muy contentos conmigo y me dijeron que si pudieran contratarme lo habrían hecho. Esto no era posible al tratarse de una empresa pública», confiesa Cano. Gracias a estas formaciones se ha conseguido en Córdoba un porcentaje de inserción de un 29,90% de gitanos y gitanas que han conseguido contratación en empresas. En el caso de otro participante cordobés y gitano del programa Acceder, José Luis Serrano, asegura que gran parte de su formación laboral es gracias a la oportunidad que le ha brindado Acceder. Serrano participó en Aprender Trabajando junto a su hermano, donde pudo realizar sus prácticas en Leroy Merlin. «He trabajado en numerosas ocasiones en esta empresa. La experiencia ha sido positiva al 100%, con cada curso que he hecho he conseguido trabajo», asegura Serrano.

Tras su paso por Acceder, Serrano se dedica a la atención al cliente en una empresa de telefonía móvil y quiere retomar sus estudios en un futuro. Por su parte, Melisa Cano ha descubierto su verdadera vocación y actualmente estudia segundo de Bachillerato para poder acceder a estudios superiores. «Este programa me ha motivado a enfocarme a lo que realmente me gusta. Gracias a Acceder tenemos oportunidades en empresas», concluye.