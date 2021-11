El PSOE de Córdoba ha pedido al resto de grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba que "no respalde ningún proyecto del gobierno de José María Bellido hasta que este no aparte a los concejales de Ciudadanos de su equipo". El concejal socialista José Antonio Romero ha dicho que "el PSOE ha demostrado que cuando hace falta sacar adelante un proyecto importante para la ciudad mediante el consenso político siempre ha estado ahí, pero necesitamos saber que no vamos a apoyar nada mientras haya miembros del cogobierno salpicados por un presunto caso de corrupción".

Para el PSOE, una de las decisiones importantes que hay que tomar es la aprobación de los presupuestos del próximo año. Los socialistas han recordado que, "una vez más, las cuentas van tarde". A ello, Rojas ha añadido que "en los tres años de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos nunca se han aprobado a tiempo los presupuestos. Su puesta en marcha se prolonga como modus operandi hasta casi el segundo trimestre del año en curso y mucho nos tememos que en esta ocasión no va a ser diferente".

Rojas ha opinado que "en medio del escándalo en el que se encuentra inmerso el alcalde en estos momentos por la presunta prevaricación y falsedad documental detectada por la Fiscalía en el Área de Infraestructuras, no se pueden aprobar las cuentas del año que viene".

Por ello, los socialistas han invitado a Bellido a que "deje a Cs fuera de su equipo porque, en una ciudad como Córdoba, no se puede seguir manteniendo un gobierno en el que absolutamente todos los miembros de uno de los partidos que lo sustenta tienen algún escándalo a sus espaldas, ya sea relacionado con la mala gestión, la falta de transparencia o procesos judiciales".

Llamamiento a la oposición

En el mismo sentido, el PSOE también le ha pedido a toda la oposición de Capitulares que "no acuerde nada con el equipo de José María Bellido mientras Ciudadanos siga formando parte de él, porque es él, el alcalde, quien sustenta este gobierno supuestamente corrupto".

"El alcalde es el máximo responsable y cómplice. No nos convirtamos también la oposición en cómplices aprobando unos presupuestos mientras los concejales de Ciudadanos siguen formando parte del gobierno municipal", ha advertido el edil socialista.

El PSOE ha recordado que el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ya ha dicho que en los presupuestos del año que viene no iban a llevar "nada nuevo", porque iban a destinar el dinero a terminar los proyectos contemplados para este año.

Por eso, Romero ha afirmado que "ya que llegan tarde, como siempre, a unos presupuestos que serían necesarios para la reactivación económica de la ciudad, para que los empresarios no echen a sus trabajadores y los autónomos no tengan que cerrar sus empresas, que prorroguen los actuales hasta que Ciudadanos esté fuera del gobierno. Si los van a usar solo para acabar los proyectos de este año, pueden utilizar el presupuesto actual haciendo modificaciones en inversiones".

Para terminar, el grupo municipal socialista ha insistido en que si alguno de estos partidos de la oposición apoya alguno de estos proyectos en estos momentos, con Cs dentro, "será el responsable de mantener un gobierno presuntamente corrupto".