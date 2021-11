Cecosam se verá obligado a abrir un nuevo plazo para resolver los múltiples problemas detectados --muchos más de los que barajaba la oposición-- en la recogida de solicitudes tanto para la bolsa de trabajo como para los 6 plazas de peón ofertadas por la empresa municipal. El presidente de Cecosam, Antonio Álvarez, informa de que se abrirá en las próximas semanas un plazo de 10 días para que las personas que presentaron su solicitud y no hayan confirmado su inscripción (entendiendo dicha confirmación como la firma del interesado) puedan hacerlo. Una vez que toda esa documentación esté lista podrá continuar el procedimiento para la configuración de la bolsa de trabajo. Esta solución descarta la revocación de la convocatoria que pedía la oposición y que se había barajado, si bien se ha optado al final por la apertura de un nuevo plazo.

Por otro lado, Cecosam también deberá poner en orden la baremación de méritos, donde se han detectado también errores. En este sentido, Álvarez admite que es Cecosam quien debe asumirlos y no la empresa adjudicataria del proceso electrónico de recogida de solicitudes para la bolsa y las plazas de peón, por lo que tampoco se pedirá responsabilidades a dicha empresa por la vía judicial, como también se pidió.

En el informe que la adjudicataria ha hecho para Cecosam se pone de manifiesto que hay solo 588 solicitudes bien presentadas (el 31%), pero que el resto, hasta más de 1.900 incluyen errores (se han registrado 1.085 usuarios, pero algunos en varios procedimientos). Aunque no se han presentado reclamaciones formales (de hecho, puede haber personas que ni siquiera sean conscientes de que su solicitud no está bien hecha), la empresa tendrá que revisarlas. Respecto a la autobaremación, Álvarez ha reconocido que «hubo un problema los siete primeros días del plazo de inscripción donde no funcionó el motor de baremación, porque no había sido encargado a la empresa». Por este motivo, «gran parte de los solicitantes pueden no haber hecho debidamente la baremación». Cecosam ha decidido que una comisión técnica haga la nueva baremación. La oposición ha pedido que lo haga una empresa externa para no sobrecargar de trabajo a los empleados municipales que no son responsables del error.

El PSOE va a solicitar la comparecencia extraordinaria en el próximo pleno del presidente de Cecosam y delegado de Gestión y Comercio, Antonio Álvarez, entre otras cuestiones por este motivo.