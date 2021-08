La empresa de Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba (Cecosam) ha recibido cerca de 700 solicitudes para las seis plazas convocadas este año, cuyo plazo de admisión se cerró ayer, después de 18 años sin que hubiese una convocatoria de nuevo personal en esta empresa municipal. Así lo confirmó ayer a este periódico el gerente de Cecosam, Pedro Ruiz, quien también dio a conocer que se han presentado 1.300 solicitudes para la bolsa temporal, cuyo plazo también se cerró ayer, donde hay un cupo de cien plazas.

La convocatoria se abrió el 23 de julio para tres plazas de portero-recepcionista, dos plazas de oficial polivalente y una de peón, así como para la bolsa temporal de empleo. Según Pedro Ruiz, la empresa tiene un plazo de tres años, desde la publicación de las listas, para convocar el examen, pero «mi intención es hacerlo dentro de este año», aunque aún queda un largo proceso en el que se ha de constituir un tribunal, analizar toda la documentación y ver si es correcta, hacer una baremación para calificar quién es apto y finalmente convocar el examen. «Vamos a hacer las cosas bien, con los pasos y plazos adecuados, pero sí queríamos que era importante que no se perdieran las plazas, como ha ocurrido en anteriores convocatorias por desidia o ignorancia», aseguró Pedro Ruiz. Explicó que en 18 años, estas son las primeras plazas que ha convocado la empresa municipal, que con anteriores gerentes ha ido amortizando las vacantes por jubilaciones y se han perdido 10 puestos, aparte de que se ha hecho promoción interna.

El gerente de Cecosam señaló que tanto para la bolsa como para estas plazas se requiere tener de 18 años en adelante, experiencia laboral y formación adecuada a los puestos a los que se opta. Pedro Ruiz reconoce que trabajar en un cementerio no es fácil, «se requiere cierta madurez, por eso pedimos 18 años y no 16», ya que «hay que tragar con muchos casos difíciles y no todo el mundo lo aguanta». Y refiere el caso de un peón que a las dos semanas ha dejado el puesto «por no poder aguantarlo».

De otra parte, el gerente valoró que se ha optado como novedad por la convocatoria on line «para evitar colas y riesgos por el covid pero también por el calor», así que desde el 23 de julio al 13 de agosto han tenido 24 horas todos los días para presentar las solicitudes, «se han dado facilidades».