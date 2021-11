El grupo municipal socialista pedirá en el pleno de noviembre, que se celebrará el jueves 18, la comparecencia en sesión plenaria del concejal de Gestión y Comercio y presidente de Cecosam, Antonio Álvarez porque "preocupa mucho" cómo gestiona todas las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad "sin excepción". La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha mostrado su preocupación por "la incapacidad" del concejal de Ciudadanos para poner en marcha todas las medidas urgentes que anunció para intentar paliar los efectos de la crisis sanitaria en los comercios de Córdoba. "Ha pasado ya año y medio y no ha hecho nada al respecto", ha dicho Ambrosio. "Los comerciantes siguen esperando esas ayudas". La petición de comparecencia coincidirá el jueves con la de la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, que solicitaron los grupos de la oposición.

Donde pone el PSOE el acento es en la empresa pública de cementerios, Cecosam, donde la gestión es "un auténtico caos y ese caos ha llegado al culmen con la bolsa temporal de trabajo y el proceso para cubrir seis puestos que se quedan libres por jubilaciones". "Muchas personas se han quedado fuera por los múltiples errores cometidos por la empresa subcontratada para este proceso", ha recordado Ambrosio. "Hemos pedido información en varias ocasiones sobre este asunto y no nos la proporcionan", ha lamentado a pesar de que El PSOE, junto con el resto de grupos de la oposición, solicitaron incluso la convocatoria de un consejo extraordinario en Cecosam.

"Seguimos esperando respuestas clarificadoras tanto de Antonio Álvarez como del equipo de gobierno al que pertenece, porque nosotros sí queremos saber cómo se están prestando los servicios públicos municipales, algo que el alcalde y todo su batallón de cargos parecen desconocer".

"Lo han visto en plenos anteriores: la respuesta más habitual suele ser la de “lo desconocemos, nos informaremos, le preguntaremos a los técnicos y les responderemos por escrito. Cruzaremos los dedos para ver si en el pleno de este jueves tenemos más suerte", ha concluido diciendo Ambrosio.

Las ayudas al comercio ambulante, aún pendientes

En el caso del comercio ambulante, la situación para los socialistas es ya "sangrante". "Lo denunciamos la semana pasada y le volveremos a preguntar por ello en el pleno. En este caso no es que no les hayan pagado las ayudas comprometidas para este año, sino que les deben todavía las del año pasado", ha recordado la portavoz. En concreto, las deudas del Ayuntamiento de Córdoba con este sector ascienden a 300.000 euros.

Respecto a otra de las competencia de Antonio Álvarez, los mercados municipales, el PSOE ha asegurado que "a estas alturas del año desconocemos cuál es el nivel de ejecución de las partidas destinadas a actuaciones en este ámbito que es, al fin y al cabo, el sector del comercio de cercanía, que ha sufrido especialmente los efectos de la crisis derivada de la pandemia".

Para Ambrosio es igual de preocupante la gestión de Antonio Álvarez frente a la Delegación de Gestión, ya que no saben, ha dicho, "absolutamente nada sobre los plazos de contratación que maneja este Ayuntamiento, si los están cumpliendo o no, porque la transparencia es nula para quienes no estamos dentro del equipo de gobierno". En este sentido, también quieren preguntarle al concejal por el trabajo que realiza en la prestación de servicios públicos y la compra de suministros.