La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que preside Antonio Toledano, ha reiterado su apoyo al movimiento memorialista al cumplirse un año desde el anuncio de las administraciones públicas (Ministerio, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento) para fijar el mecanismo administrativo y financiar el análisis y exhumación de las fosas comunes en el cementerio de La Salud y en el de San Rafael donde yacen, según las estimaciones de expertos, cuatro mil víctimas de la represión franquista.

A través de una nota de prensa, la federación vecinal Al-Zahara señala que “ve con honda preocupación” que, más allá de intervenciones puntuales como la que actualmente realiza con solo 18.000 euros de fondos la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) y Cecosam en el cementerio de La Salud, “las iniciativas para la exhumación y análisis de las grandes fosas de represaliados de Córdoba no acaban de concretarse”. Ni siquiera un año después del anuncio público del compromiso de las cuatro administraciones para financiar la intervención “no nos constan avances significativos, hasta el punto de que ni siquiera se ha concretado el mecanismo jurídico administrativo para la actuación”.

Al-Zahara recuerda que la federación “ha apoyado las reivindicaciones del movimiento memorialista en Córdoba desde su arranque hace ya en torno a dos décadas. Más allá del obligado respeto a la legislación vigente estatal y autonómica y a las disposiciones y acuerdos internacionales al respecto suscritos por nuestro país, la firme convicción en los principios de verdad justicia y reparación de las víctimas que informan dichas normas, y no menos importantes razones de compromiso ético, democrático y ciudadano, nos vienen impulsando con firmeza a ello. La dignidad de todas las víctimas de crímenes, persecución y represión es un imperativo democrático básico. En nuestro país, sorprendentemente después de más de cuarenta años de régimen democrático, la reparación de una parte de las víctimas -las del franquismo es una tarea inconclusa”.

Por otra parte, “a día de hoy evaluaciones académicas y profesionales solventes estiman en no menos de cuatro mil las víctimas de la represión franquista enterradas en los cementerios de San Rafael y la Salud de Córdoba, la mayor parte de ellas vecinas y vecinos de nuestra ciudad, ya que también se produjeron aquí asesinatos de cordobeses y cordobesas de otros lugares de la provincia y de fuera de esta”.

El resultado es que “la cifra es aterradora por sí sola, pero lo es más si la ampliamos a todos las familias que fueron privadas de uno o varios de sus miembros, que siguieron sufriendo la represión directa en no pocos casos; que han padecido el silencio y el olvido por parte del estado, aún después del 78; y que han sido privadas del elemental derecho a conocer el destino de sus familiares desaparecidos, a recibir sus restos y a proporcionarles un entierro digno. Todas estas personas son también víctimas y, muchas de ellas, son convecinas nuestras hoy”.

Más aún, la federación vecinal quiere “recordar que intervenciones como éstas en grandes fosas se han puesto en marcha en otras capitales de provincia andaluzas en los últimos meses -en la fosa de Pico Reja en Sevilla, sin ir más lejos- y que, sobre todo, que no es el momento (no debiera haberlo sido nunca) de titubeos, ni tacticismos partidistas en un asunto de esta naturaleza que, desde nuestro punto de vista, no admite otro enfoque que el indiscutible deber de justicia y la necesaria reparación”.

Por todo ello “instamos a las administraciones a que sean capaces de acometer la exhumación de las fosas de Córdoba. La intolerable certeza de miles de vecinas y vecinos ignominiosamente apiladas en fosas comunes en nuestra ciudad así lo reclama; la inaplazable dignificación de las victimas así lo exige."