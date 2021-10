La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha negado que el Imtur sea "la cueva de Alí-Babá", como denunció ayer Vox, porque en el instituto Municipal de Turismo "no hay 40 ladrones". La responsable de este organismo ha salido hoy al paso de las críticas de Vox, que baraja con acudir a los juzgados e iniciar una causa judicial contra el Imtur para dirimir si existe un posible delito en cuanto a la celebración del evento Kitchen que se llevó a cabo dentro de la Feria de Turismo (Fitur) de este año en Madrid. Vox considera que podría haber un posible fraccionamiento fraudulento del contrato, dado que el evento costó alrededor de 35.000 euros, pero se separó en varios conceptos. Sin embargo, un informe del propio Imtur apuntó que dicho fraccionamiento fraudulento no existió.

Isabel Albás ha asegurado esta mañana que el Imtur está formado por gente "súper capaz" y se ha limitado a decir que hay cosas que mejorar tras los cambios sufridos en la pandemia. "Lo que antes funcionaba ahora a lo mejor no; lo que antes se podía hacer de una forma más sutil ahora hay que hacerlo de una manera más concienzuda". En este sentido, la delegada de Turismo ha dicho que trabajan para ordenar y mejorar el Imtur, pero ha asegurado que el turismo en la capital cordobesa marcha bien a juzgar por los datos turísticos que baraja el sector de cara al otoño.

La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, su partido ha pedido un desglose de las facturas emitidas para celebrar el Kitchen dado que los conceptos eran bastante genéricos y ha asegurado que no se las han facilitado porque no había nada. Por contra, Isabel Albás ha sostenido esta mañana que no solo existen "informes concretos, que se les van a detallar más si es preciso", sino que ya se les dieron a conocer a los grupos municipales. "Existe absolutamente todo porque se les ha pasado también a los grupos municipales", ha asegurado.

El alcalde, José María Bellido, por su parte, ha recordado que ya hizo un informe el subdirector general de Turismo y el secretario del Imtur, y ha anunciado que en los próximos días habrá otro informe que aclare las dudas vertidas por Vox. "Mi sensación es que todo el trámite de las facturas de 3.000 euros se ha hecho conforme establece la ley y las bases de ejecución del presupuesto", ha asegurado. En todo caso, el regidor ha asegurado que siempre que se solicite información al gobierno local se facilitará, así como informes técnicos, "pero les recuerdo que ya había un informe que desmontaba esas irregularidades que denuncia Vox".