La inversión prevista por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para el aeropuerto de Córdoba durante los próximos cinco años apenas supera los 750.000 euros. Esa es la cifra que contempla el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y presentado este miércoles por la ministra del Mitma, Raquel Sánchez. Los 758.000 euros plasmados son una cifra algo mayor que la del documento anterior, el DORA 2017-2021, que recogía 510.000 euros para prácticamente lo mismo. Los 758.000 euros son para inversiones de apoyo y reposición (559.000 euros en dos partidas) y para la mejora de la seguridad de las personas y de las instalaciones (199.000). No se trata de inversiones estratégicas sino de las consideradas normativas.

De los aeropuertos andaluces, el de Córdoba es el penúltimo en inversión, ya que solo lo supera, con menos dinero aún, el de Algeciras, con 153.000 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que todos los aeropuertos no son de la misma categoría. Córdoba y Algeciras se encuentran en el mismo grupo, mientras que el resto de los andaluces, no. El aeropuerto con más cuantía plasmada es el de Málaga, con 88,3 millones; seguido por el de Sevilla, con 37,1; Granada-Jaén, con 14,8; Jerez, con 10,9; y Almería, con 3,6.

Hay que tener en cuenta que el DORA solo recoge las inversiones reguladas, las que tienen que ver con la actividad aeronáutica, mientras que no contempla el resto, que pueden venir plasmadas en los presupuestos. Basta recordar que el aeropuerto se encuentra ahora en pleno proceso de ampliación de su terminal, en la que AENA invertirá un millón de euros, cantidad que duplica la que aparece en el DORA vigente en la actualidad, en el que la reforma del edificio de viajeros no se incluía. También hay que tener en cuenta que el aeropuerto ha sido objeto de inversiones millonarias en el pasado. La ampliación de la pista costó más de 80 millones de euros. En estos momentos las instalaciones, en las que hay tres escuelas que forman pilotos, una cordobesa, Corflihgt, y dos de fuera de España, Patria y Greybird, se encuentran a la espera de la carta de aproximación, que se está tramitando.

El DORA incluye también inversiones en un apartado global en el que entran todos los aeropuertos y que van destinadas a energías renovables. En total, son 2.250 millones los que invertirá el Mitma en los cinco años de vigencia de este plan.

Según el documento, en cinco años la evolución del número de viajeros variará poco en el aeropuerto de Córdoba, ya que se pasará de 14.644 en el 2022 a 16.851 en el 2026. En cuanto a operaciones, las previsiones son que aumenten, aunque poco, de 12.310 a 15.180. Tampoco hay previsto tráfico de mercancías. No obstante, AENA siempre ha precisado que el aeropuerto se irá adaptando a la demanda, que, de momento, se limita a la formación y a otras actividades, pero no a los vuelos regulares, su gran carencia.