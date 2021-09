El Campus Europeo de Formación Profesional (EUFP), de carácter privado, ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su formación en Córdoba en un edificio emblemático, sede de la antigua Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos, propiedad de la Universidad de Córdoba, que data de 1963 y cuya inversión se estima en en 21 millones de euros. Un campus que pretende atraer a más de 5.000 alumnos de toda España y de Europa y que, en el 2022, cuando se complete toda la reforma, impartirá 47 ciclos formativos de 13 familias profesionales.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, y el vicerrector de Coordinación e Infraestructuras de la UCO, Antonio Cubero, junto a otras autoridades, han acompañado a primera hora de la mañana a Marco Antonio Franco, gerente de la EUFP y de la CDP Albor, impulsora del proyecto, en la inauguración oficial del primer curso en este edificio, que arranca con el ciclo de técnico en Emergencias y Protección Civil, la próxima semana, con el que se llegará a unos cien alumnos matriculados.

Bellido: "Un gran día para Córdoba"

El alcalde ha subrayado que "hoy es un gran día para Córdoba", que demuestra "que en esta ciudad las inversiones privadas funcionan". Bellido ha señalado que se da salida a la primera fase de "este campus en Córdoba, que se sitúa a la cabeza de España en formación profesional dual, que facilita la inclusión en el mercado laboral". En este sentido, ha felicitado a la fundación Albor por "tener la valentía" de acometer este gran proyecto en "unos tiempos tan difíciles" y por su "rigor y eficacia". Bellido ha insistido en que el Ayuntamiento "ha acompañado a este proyecto desde su comienzo" y se está demostrando que desde la Gerencia de Urbanismo "las licencias están saliendo a tiempo". De otra parte, ha puesto de manifiesto el alcalde la importancia de la colaboración pública-privada y el hecho de que mucha de la formación de este campus sirva para la futura mano de obra de la base logística del Ejército.

También el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, ha subrayado la importancia de inaugurar "un proyecto ambicioso", que no se queda en maqueta, y que tras conocer que en Córdoba ha aumentado la matrícula de alumnos de FP en más de 1.000 alumnos, este campus viene a incrementar la oferta de estos estudios cada vez más demandados. Repullo ha insistido en que "es un gran día para la provincia" y pone de relieve la colaboración institucional con las empresas.

La UCO alquila la antigua Agrónomos durante 25 años

Antonio Cubero, vicerrector de Coordinación e Infraestructuras de la Universidad de Córdoba, que estudió en la Escuela de Agrónomos, ha señalado que para la Universidad "es una satisfacción ver que este edificio empieza de nuevo su actividad docente", pues "dotar de vida a esta escuela era para nosotros una asignatura pendiente". Ha reconocido Cubero que la UCO "no disponía de recursos económicos para poder levantar este edificio y ha buscado alternativas". Así pues, Albor le alquila a la UCO la antigua Agrónomos durante 25 años, por 175.000 euros al año. No obstante, Cubero ha querido dejar claro que "no era un edificio abandonado, pues su mantenimiento costaba a la UCO unos 100.000 euros al año".

Marco Antonio Franco ha explicado que el edificio que se ha inaugurado esta mañana, totalmente reformado en tiempo récord, pues comenzó la obra antes del verano, dispone de 2.000 metros cuadrados y 16 aulas más talleres. En octubre comenzará la obra del gran edificio, la Torre, de 8 plantas, el más emblemático del complejo, que se convertirá en una residencia de estudiantes, con 23 habitaciones dobles. Se recuperará también "el famoso teatro" y la biblioteca. Junto a los aularios, habrá pistas polideportivas, piscinas y pistas de tenis y pádel. Además, la emblemática torre de Agrónomos, de 8 plantas, se reconvertirá en una residencia, con 23 habitaciones dobles «porque esperamos muchos alumnos de fuera».

Así pues, para el gerente del campus de FP, en el curso 2022-23 espera que el complejo esté ya a pleno funcionamiento.