Los aspirantes a las dos plazas de ingeniero técnico industrial que busca cubrir la Gerencia de Urbanismo pueden presentar a partir de mañana viernes, 25 de junio, las solicitudes para participar en esta convocatoria. Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, a partir de mañana empieza a contar el plazo de veinte días hábiles para que los aspirantes presenten la documentación.

Las dos plazas pertenecen a la escala de administración especial, a la subescala técnica y a la clase media, del grupo A, subgrupo A2. Las retribuciones corresponden al grupo A2. Los aspirantes deben poseer el título de ingeniero técnico industrial en las especialidades de Mecánica, Electrónica Industrial, Electricidad, Química Industrial; el grado en Ingeniería Mecánica, Electrónica Industrial y Automática, Química y Textil; o el título de Ingeniero Industrial.

Estas oposiciones no son nuevas. Urbanismo se vio obligada a convocar oposiciones por segunda vez para cubrir estas dos plazas al haber quedado desiertas en un proceso selectivo anterior al no superar ningún aspirante el primer ejercicio. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobó en febrero las bases de esta convocatoria de dos plazas que pertenecen a la oferta pública de empleo de los años 2017 y 2018 y que publicó el BOP en marzo pasado. No obstante, hasta que este concurso no sale publicado en el BOE no empieza a contar el plazo para presentar las solicitudes.

En las primeras pruebas el tribunal calificador tuvo que anular dos preguntas después de las reclamaciones recibidas y constatar que en una ninguna de las opciones de respuestas era correcta y que en la otra la contestación incurría en ambigüedad. A esa circunstancia se unió que había una tercera pregunta en la que la respuesta indicada no era la correcta. En diciembre del 2020 esta oposición fue declarada desierta.