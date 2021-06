Las personas sin hogar que residen en Córdoba tienen desde este miércoles un sitio más para refugiarse del calor en las horas centrales del día. Con el mercurio rozando los 40 grados, la casa de acogida municipal ha adelantado el plan ola de calor, que de aquí a septiembre ofrecerá a las personas que están en situación de calle siete horas diarias de descanso, sombra, ducha, almuerzo y merienda entre las 13 y las 20 horas.

«Me he enterado esta mañana de que abrían hoy y me he venido corriendo para acá», aseguró una de las usuarias, una joven que lleva tiempo en esta situación. Habitualmente, acude al comedor social trinitario a mediodía y reposa después, siempre que hay sitio (el aforo está limitado por la pandemia), en el centro de día Casa de la Libertad. Cuando no hay sitio allí, "me busco una sombra en el Alpargate o donde haya una fuente con agua cerca", añadió.

Nada más llegar, ella y otro compañero, que entraron juntos en las instalaciones, subieron directamente a las duchas para refrescarse antes de sentarse a la mesa. «Hace un calor insoportable ahí fuera», coincidieron ambos mientras recogían las toallas. Según la directora de la casa de acogida, la mayoría de las personas que acuden a este servicio son "usuarios conocidos", que en algún momento han pasado por la casa de acogida, donde «siempre hay lista de espera».

En este dispositivo especial, al que llegan hombres y mujeres casi en la misma proporción, se reserva una sala donde pueden estar tranquilos, compartir un rato con algún juego de mesa y ver una película en la televisión. Camas no hay disponibles para dormir la siesta porque todas las habitaciones están ocupadas.

Durante su estancia, los que acudan (hay disponibles 10 plazas) recibirán además la atención social que necesiten de parte de los técnicos de la casa. El año pasado, hubo 716 entradas en ola de calor y se completaron las plazas todos los días en agosto y septiembre.