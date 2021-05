El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) exigirá al Ayuntamiento de Córdoba que el mapa de ruido de la ciudad incluya también el ruido que se genera a través del ocio y la actividad nocturna. Así lo ha decidido el pleno del Movimiento Ciudadano, donde se ha debatido una propuesta sobre el proyecto de decreto para el reglamento de la contaminación acústica, que elabora la Junta de Andalucía y que ejecutan los consistorios.

Sobre dicha petición, el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, ha explicado que el mapa de ruidos de Córdoba no incluye al ocio nocturno y tiene en consideración otros sonidos, como el que genera el tráfico. Aun así, también piden desde el Movimiento Ciudadano que las mediciones sean directas, porque hasta ahora no lo han sido y consideran los resultados como "poco válidos".

Pero incluir al ocio como actividad generadora de ruido no es la única exigencia. En este sentido, desde el CMC también entienden que es "excesivo" el plazo de tres años para adaptarse a este reglamento para las actividades industriales existentes adyacentes o colindantes a viviendas. De Gracia ha detallado que sí entienden como lógico que si una actividad industrial genera ruido se le dé un plazo para adaptarse, pero exigen a su vez medidas paliativas para evitar molestias a los vecinos.

De la misma forma, el órgano presidido por Juan Andrés de Gracia aboga por que el uso residencial siempre quede por encima de otros como el turístico, sea cual sea el área de sensibilidad acústica. Asimismo, en zonas protegidas por su valor patrimonial o medioambiental, creen que se debe preservar siempre esa protección al uso que pueda predominar.

Sobre las zonas de servidumbre acústica (espacios donde se puede superar el umbral determinado como de calidad acústica, por ejemplo, en zonas cercanas a aeropuertos), el Movimiento Ciudadano pide aplicar medidas que minoren al máximo dicha servidumbre. Aunque consideran lógico que ruidos como los que hacen los trenes existan "sí o sí", proponen rebajar los decibelios con otras medidas, como pantallas acústicas. En Córdoba, por ejemplo, zonas como Villarrubia o los Olivos Borrachos están afectadas acústicamente por el paso del tren.

En la misma propuesta piden que mientras se definen zonas acústicas saturadas, se adopten medidas provisionales en defensa de los residentes y que se creen, además, reservas de sonido de carácter patrimonial en el Casco Histórico, por ejemplo.

Defensa de los centros cívicos

El Movimiento Ciudadano ha aprobado también una serie de propuestas encaminadas a la defensa de los centros cívicos y que incluyen la presentación de escritos al Ayuntamiento desde cada distrito y desde cada entidad que forma parte de los consejos de distrito, así como organizar mesas en los distintos barrios.

Prevén además concentrarse frente a Capitulares y asistir al Pleno para pedir más atención para estos centros cívicos e incluso una reunión de todos los consejos en un centro cívico y encierro en el mismo, así como una marcha hasta el Ayuntamiento. El CMC prevé también que los consejos de distrito se retiren de las juntas municipales de distrito hasta que no haya una solución.

El CMC ha elaborado para este asunto una agenda que podrá variar en función de si el Ayuntamiento atiende o no las demandas exigidas. Y es que, ha explicado De Gracia, en estos momentos los centros cívicos no prestan el servicio sobre el territorio que deberían de prestar. La escasez viene a raíz de una falta de personal que va desde ausencia de ordenanzas (con las consecuencias que ello genera) hasta la falta de técnicos, que deberían de rondar la veintena y "no llegan ni a la cuarta parte", ha sentenciado el presidente del CMC.