El secretario general del Partido Socialista de Córdoba, Antonio Ruiz, ha reclamado este lunes que el proceso de primarias iniciado por esta formación para elegir su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía tenga “total transparencia” y cuente con las “máximas garantías”, después de que se haya registrado un caso de afiliación masiva en la agrupación socialista de Peñarroya-Pueblonuevo. De momento la dirección nacional del PSOE no se ha pronunciado sobre este caso.

El responsable del PSOE en la provincia ha recordado que el censo para las primarias se cerró el pasado día 6 y que ese mismo día llegase a una agrupación con 75 militantes “un paquete de 45 altas hace saltar todas las alarmas”. En este sentido, Antonio Ruiz ha asegurado que desde el PSOE de Córdoba van a exigir que este proceso de primarias sea “democrático, transparente, tenga todas las garantías y que nadie pueda inflar los censos para alterar un resultado”.

Por contra, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, no ha querido pronunciarse este lunes sobre este particular argumentando que carece de la información necesaria más allá de lo que he publicado la prensa. En esta línea, Ambrosio —que ya ha manifestado su preferencia por Juan Espadas— ha recordado que no tiene ninguna responsabilidad orgánica y que su presencia en la Ejecutiva Socialista es como miembro nato.

Te puede interesar: Córdoba Ciudad Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba respaldan el proyecto “integrador” de Juan Espadas

Por otro lado, Ambrosio ha querido matizar que cada vez que los periodistas le preguntemos por la cuestión de las primarias socialistas responderá en calidad de “militante” del PSOE para que nadie pueda acusarla de emplear su cargo como portavoz municipal para dar altavoz a su postura, ni que tampoco se piense que quiere esquivar las preguntas. En este sentido, se ha mostrado satisfecha de que Ferraz haya decidido adelantar este proceso interno para elegir candidato —una opción que pedía Juan Espadas, pero que rehuía Susana Díaz, la otra candidata— y ha dicho que cree profundamente en la necesidad de que el PSOE abriera este proceso de primarias y que se haya hecho “sin resistencia”. “Me alegro de que tengamos tiempo para confrontar ideas”.

Sin embargo, Ambrosio ha señalado que el PSOE tiene por delante la elaboración de un proyecto y que “el respeto” a todas las partes debe ser la gran exigencia. Por ello ha reclamado “un debate sano” para que una vez que concluya y gane quien gane “tengamos un final desde la unidad”. Si hay heridas no habremos conseguido el objetivo, ha dicho la portavoz municipal y exalcaldesa de Córdoba. Por todo ello, ha pedido “calma, mucho temple, que tengamos claro de qué hablamos, y que le haga frente política de derechas”.