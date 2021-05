La agrupación local del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo ha denunciado haber recibido el alta por correo electrónico de 45 militantes de una sola vez. Según ha podido saber este periódico, esta agrupación socialista recibió el viernes por la tarde un email del área de afiliación del PSOE a nivel federal, en el que se les informaba de que en dicha área había depositadas 45 fichas, es decir, 45 nuevas altas de afiliación en su localidad. La agrupación socialista de Peñarroya cuenta en la actualidad con 75 afiliados, una cifra que se mantenido estable durante los últimos años, por lo que un incremento de 45 personas representa más de la mitad del censo actual, en concreto el 60%.

El secretario de la agrupación, José Ignacio Expósito, ha calificado de "sorpresa" lo sucedido el mismo día 6 de mayo, que se había establecido por el PSOE a nivel federal para el cierre de los censos de cara a las primarias socialistas. "Un caso puntual, vale, pero no 45 de golpe", ha indicado para añadir que nadie en la agrupación tenía "ni idea" de esas 45 altas. "Preguntamos al provincial y por allí tampoco habían llegado", dice. Además aunque aún no ha podido identificar a todas las personas del listado, dice que "al menos 3 o 4" no son de Peñarroya.

Los estatutos federales del PSOE, en su artículo 434, recogen que la afiliación se realizará a través de las agrupaciones, de las sedes provinciales, o en comunicación directa del interesado con el federal (afiliación directa). "En ningún momento se establece que la manera de afiliarse al partido es enviar un paquete de fichas bien por correo o email directamente al área de afiliación federal", denuncia José Ignacio Expósito. "Es más, en nuestros estatutos federales se indica con claridad que están prohibidas las afiliaciones masivas, que alteren de forma drástica la composición de la agrupación", recuerda.

Esto se produce en mitad del proceso de primarias convocadas por la dirección del PSOE de Ferraz para que los socialistas elijan quién será su candidato a la Junta de Andalucía en los próximos comicios regionales. A estas primarias se presentarán Susana Díaz, actual secretaria general del PSOE-A; Juan Espadas, alcalde de Sevilla; y Luis Ángel Hierro.

Según la agrupación, estas prácticas de un envío masivo de afiliaciones "altera un proceso que tiene que ser limpio y transparente como son unas primarias". "No vamos a permitir que se alteren los censos de votación con tácticas mafiosas", ha añadido el secretario que en estos momentos está investigando más hechos y denuncias sobre el censo que utilizaremos en las próximas primaras. "Creemos en un proceso limpio, que no esté viciado desde su inicio, con la única intención de que gane la candidatura del aparato federal", añade. El comunicado finaliza exigiendo unas primarias limpias, "un militante un voto; no a las imposiciones, y sí a la autonomía de los andaluces".

El secretario de los socialistas peñarrilblenses se pondrá en contacto el lunes con Ferraz --no ha podido hacerlo antes, dice, al haber coincidido con el fin de semana-- para tratar de esclarecer lo ocurrido. "Mañana preguntaremos para saber quién ha remitido el correo. Todo el mundo tiene derecho a afiliarse pero lo lógico es hacerlo por los canales establecidos. Uno por email o por la plataforma ,vale, 45 personas de golpe no tiene ningún sentido".